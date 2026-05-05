Gesund frittieren? Dieser Tefal-Airfryer macht es möglich!

Wenn Sie bisher dachten, knusprige Pommes, saftiges Hähnchen oder leckere Snacks gehen nur mit viel Öl, dann lohnt sich jetzt ein genauer Blick: Die Tefal Dual Easy Fry Heißluftfritteuse (EY9018) beweist eindrucksvoll, dass gesundes Frittieren tatsächlich funktioniert – und das um 48% günstiger!

Statt 201,67 € UVP zahlen Sie momentan nur 105,67 €, also satte 48 % weniger.

Kein Wunder, dass dieses Angebot auf Amazon stark nachgefragt ist und bereits über 2.000 Mal im letzten Monat gekauft wurde.

Der größte Vorteil dieser Heißluftfritteuse liegt in ihrer innovativen Technik. Dank der Extra-Crisp-Technologie wird heiße Luft optimal im Garraum verteilt, sodass Ihre Speisen außen herrlich knusprig und innen angenehm saftig bleiben – ganz ohne oder mit nur minimalem Öl. Für Sie bedeutet das: deutlich weniger Fett, weniger Kalorien und trotzdem voller Geschmack. Gerade wenn Sie bewusster essen möchten, ohne auf Genuss zu verzichten, ist das ein echter Gamechanger im Alltag.

Tefal Dual Easy Fry Heißluftfritteuse © Amazon

Ein echtes Highlight ist das Dual-System mit zwei getrennten Kammern. Damit können Sie gleichzeitig zwei unterschiedliche Gerichte zubereiten – beispielsweise knusprige Pommes auf der einen Seite und Gemüse oder Fleisch auf der anderen. Besonders praktisch: Sie sparen Zeit, müssen nicht mehr in Etappen kochen und können komplette Mahlzeiten parallel zubereiten. Das macht den Airfryer nicht nur effizient, sondern auch extrem alltagstauglich.

Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 8,3 Litern richtet sich die Tefal Dual Easy Fry vor allem an Haushalte, in denen regelmäßig für mehrere Personen gekocht wird. Ob Familie, Gäste oder Meal-Prep für mehrere Tage – die XL-Schublade bietet ausreichend Platz und Flexibilität. Gleichzeitig bleibt das Gerät kompakt genug, um problemlos in jede Küche zu passen.

Auch die Bedienung überzeugt. Ihnen stehen 7 automatische Programme zur Verfügung, mit denen Sie verschiedenste Gerichte ganz einfach zubereiten können. Sie wählen lediglich das gewünschte Programm aus – der Rest erfolgt automatisch. Das reduziert Fehler, spart Zeit und sorgt für gleichbleibend gute Ergebnisse, selbst wenn Sie wenig Erfahrung mit Heißluftfritteusen haben.

Tefal Dual Easy Fry Heißluftfritteuse © Amazon

Tefal Dual Easy Fry Heißluftfritteuse © Amazon

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Energieeffizienz. Im Vergleich zu einem klassischen Backofen arbeitet die Heißluftfritteuse deutlich schneller und verbraucht weniger Strom. Das ist nicht nur praktisch, sondern macht sich auch langfristig auf Ihrer Stromrechnung bemerkbar. Gerade in Zeiten steigender Energiekosten ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Auch die Reinigung gestaltet sich angenehm einfach. Die herausnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest, sodass Sie sich nach dem Kochen nicht lange mit Fett oder Rückständen beschäftigen müssen. Das spart Zeit und macht die Nutzung im Alltag deutlich komfortabler.

Die vielen positiven Bewertungen sprechen ebenfalls für sich: Mit 4,5 von 5 Sternen bei über 1.900 Rezensionen gehört dieses Modell zu den beliebtesten Airfryern auf dem Markt. Nutzer loben vor allem die einfache Bedienung, die starke Leistung und die Möglichkeit, mehrere Speisen gleichzeitig zuzubereiten.

Fazit

Wenn Sie sich schon länger fragen, ob gesundes Frittieren wirklich funktioniert, liefert Ihnen die Tefal Dual Easy Fry die Antwort: Ja, es funktioniert – und zwar richtig gut. Besonders im aktuellen Amazon-Angebot wird das Gerät zu einem echten Preis-Leistungs-Tipp. Sie sparen nicht nur Geld beim Kauf, sondern profitieren langfristig von gesünderer Ernährung, weniger Energieverbrauch und deutlich mehr Komfort in Ihrer Küche.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.