Günstige SUP-Boards für den Sommer: Mit diesen drei Modellen geht's zum besten Preis aufs Wasser.

Stand-up-Paddling boomt – und das Beste: Ein gutes Board muss diesen Sommer kein Vermögen kosten. Diese Komplett-Sets gibt es schon unter 250 Euro.

Stand-up-Paddling ist in den letzten Jahren zum Trendsport avanciert. Auch dieses Jahr dürften Badeseen und Flüsse an heißen Tagen gesprenkelt sein von Wasserratten und Sportlern, die sich auf ihren Brettern stehend den Weg bahnen. Wer besonders flexibel bleiben will, greift zu einem aufblasbaren SUP – sie sind platzsparend und ideal für den Urlaub oder Tagesausflug. Wir zeigen drei preiswerte Modelle, die sich leicht transportieren lassen und auch für Anfänger super geeignet sind.

Darum sind iSUPs so beliebt

Inflatable SUPs (iSUPs), also Stand-up-Paddle-Boards zum Aufblasen, sind besonders praktisch, weil sie sich kompakt verstauen lassen – im Auto, im Kofferraum oder sogar im passenden Rucksack. Moderne Modelle sind robust, kippstabil und im Set oft inklusive Pumpe, Paddel und Tasche erhältlich.

Niphean Stand Up Paddle Board: Vielseitiges Komplettset

Das iSUP von Niphean* bietet ein durchdachtes Gesamtpaket für entspannte Sommertage am Wasser. Dank mitgeliefertem, optionalem Kajaksitz eignet es sich nämlich auch für längere Paddeltouren im Sitzen. Und mit Maßen von 320 mal 84 Zentimetern und einer Traglast von bis zu 200 Kilogramm finden auch mehrere Personen oder sogar tierische Begleiter Platz auf dem Board. Im Set sind Pumpe, verstellbares Paddel, Leash, Rucksack, Finne und ein Drybag enthalten – alles dabei für den sofortigen Start!

Maße: 320 x 84 x 15 Zentimeter

320 x 84 x 15 Zentimeter Traglast: bis 200 Kilogramm

bis 200 Kilogramm Set: verstellbares Kajakpaddel, Kajaksitz, abnehmbare Flossen, Sicherheitsleine, Pumpe, SUP-Rucksack, wasserdichter Handybeutel, Reparaturset

Niphean Stand-up-Paddle-Board for Adults mit Zubehör – für 249,99 Euro bei Amazon* © Niphean

Alpidex SUP-Komplettset: Der Preis-Leistungs-Tipp für Einsteiger

Das Alpidex SUP-Board* ist ideal für alle, die das Stand-up-Paddeln ausprobieren wollen, ohne viel Geld auszugeben. Es besitzt drei Finnen an der Unterseite, sodass es eine stabile Wasserlage bietet und auch bei seichtem Wellengang gut auf dem See oder Fluss liegt – optimal für Einsteiger. Über ein Verbindungsstück können Sie auch hier das Paddel zu einem Kajak-Paddel umfunktionieren, ein extra Sitz ist hier jedoch nicht dabei. Dafür kommt es mit Rucksack, Pumpe und Reparaturkit, hat also auch alle Essentials an Board.

Maße: 320 x 76 x 15 Zentimeter

320 x 76 x 15 Zentimeter Traglast: bis 200 Kilogramm

bis 200 Kilogramm Set: verstellbares Kajakpaddel, Sicherheitsleine, Pumpe, SUP-Rucksack, Reparaturset

Alpidex Komplettset Stand-up-Paddle-Board – für 159,99 Euro bei eBay* © Alpidex

Robust und stylisch: Allpick Premium-SUP-Board

Optisch ein Hingucker und in Sachen Ausstattung top: Das aufblasbare Allpick SUP mit Zubehör* im Vintage-Holzdesign kostet bei Amazon gerade unter 200 Euro und ist damit ein echter Schnapper. Das langlebige PVC-Material macht es robust gegen Stöße und UV-Strahlung. Ein Highlight: An der Spitze besitzt das Board eine Universal-Kamera-Halterung, sodass Ihnen Urlaubs-Schnappschüsse oder professioneller Content hand- und ruckelfrei gelingen.

Maße: 320 x 81 x 15 Zentimeter

Traglast: bis 180 Kilogramm

Set: Aufbewahrungsrucksack, verstellbares Paddel, Luftpumpe, Sicherheitsfußseil, drei abnehmbare Flossen, Reparaturset

Allpick Premium-SUP-Board-Set – für 199,98 Euro bei Amazon* © Allpick

Fazit: Ein gutes SUP-Set muss nicht teuer sein

Wer diesen Sommer aufs Wasser will, muss nicht tief in die Geldtasche greifen. Gute Komplettsets für aufblasbare Stand-up-Paddle-Boards gibt es schon für unter 250 Euro. Sie lassen sich platzsparend transportieren und dank verstellbarer Paddles und weiterem Zubehör vielseitig verwenden. Ein leichtes Board mit passendem Rucksack ist die perfekte Wahl für alle, die im Sommer flexibel unterwegs sein wollen – dann steht dem kurzfristigen Badeausflug nichts mehr im Wege!