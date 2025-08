Hammer-Deal bei Ebay: 97-teiliges Scheppach-Set für nur 35,91 Euro!

Sie brauchen Handwerkswerkzeug und wollen bequem online shoppen? Dann greifen Sie jetzt bei diesem einmaligen Ebay-Deal zu: Der 97-teilige Scheppach-Werkzeugkoffer kostet aktuell nur noch 35,91 statt 219 Euro!

Ob verzogenes Regal, wackelige Gartenbank oder windschiefe Bilderleiste – ohne richtiges Werkzeug kann aus einer kleinen Reparatur schnell ein Tag voller Frust werden. Ein gut gefüllter Werkzeugkoffer sollte in keinem Haushalt fehlen, doch die Preise namhafter Marken jagen vielen Heimwerkern kalte Schweißausbrüche auf die Stirn. Umso schöner, wenn Ebay den Rotstift ansetzt und ein Profi-Set um über 80 Prozent reduziert. Wir haben das Angebot unter die Lupe genommen und verraten, warum Sie jetzt zuschlagen sollten.

Deal im Detail: Scheppach Werkzeugkoffer WZK120 (97 Teile)

Der Ebay-Händler Maschinenwelt bietet Ihnen nicht nur den schon kräftig reduzierten Preis von 39,90 Euro, dank Ebay gibt es sogar nochmal 10 Prozent Extra-Rabatt – das macht 35,91 Euro statt UVP 219 Euro! Der Gutschein¬code SOMMERFEST25 ist noch bis zum 13. August einsetzbar.

Der Scheppach WZK120* ist prall gefüllt mit 97 Werkzeugen für Haushalt, Werkstatt, Baustelle oder Camping und kommt in einem robusten, kompakten Kunststoffkoffer. Ideal für alle, die jederzeit mobil einsatzbereit sein wollen.

Sie öffnen den Deckel und fühlen sich direkt wie im Werkzeughimmel: Schraubendreher in allen Größen, präzise Biteinsätze für filigrane Arbeiten, Hammer und Säge für gröbere Aufgaben – alles ist an seinem Platz. Dank ergonomischer Soft-Grip-Griffe liegen die Werkzeuge komfortabel in der Hand, und der Koffer ist mit nur 5,3 Kilogramm ein echtes Leichtgewicht. Perfekt, wenn ein spontanes Reparaturprojekt ruft.

Wichtige Features:

97-teiliges Komplett-Set inkl. Präzisionsbit- und Inbusschlüsselsatz

inkl. Präzisionsbit- und Inbusschlüsselsatz Chrom-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer

für lange Lebensdauer Soft-Grip-Griffe für ergonomisches Arbeiten

für ergonomisches Arbeiten Kompakter Kunststoffkoffer (425 x 320 x 80 mm, 5,3 kg)

(425 x 320 x 80 mm, 5,3 kg) Preis: 35,91 € mit Couponcode SOMMERFEST25 (Gültig bis 13. August)

Scheppach Werkzeugkoffer WZK120 97-tlg. – für 35,91 Euro bei Ebay* © Scheppach

Deal-Einschätzung: Warum Sie jetzt zuschlagen sollten

Schon für 35,91 Euro erhalten Sie hier praktisch alles, was ein Hobby-Heimwerker braucht – und zwar in Profi-Verarbeitung aus Chrom-Vanadium-Stahl. Die Ersparnis von über 80 Prozent ist selten, selbst bei kurzzeitigen Blitzangeboten. Ob Sie Möbel montieren, das Fahrrad checken oder den Gartenzaun reparieren: Dieses Set deckt die wichtigsten Werkzeuge ab und erspart Ihnen teure Einzelkäufe.

Alternative von Amazon: Brüder Mannesmann Universal-Werkzeugsortiment (89 Teile)

Falls es Ihnen um eine Basis-Ausrüstung von einem namhaften Hersteller geht, lohnt sich auch ein Blick zu Amazon. Dort gibt es den Brüder Mannesmann Klappkoffer* derzeit für 53,96 Euro mit acht Prozent Rabatt.

Wer für die häufigsten Reparaturfälle gewappnet sein will, ist mit diesem 89-teiligen Klappkoffer ebenfalls gut bedient. Zangen, Schraubendreher und Bits – alles übersichtlich in drei Ebenen aufklappbar. Die Verarbeitung? Solide Chrom-Vanadium-Stahl-Qualität, die auch nach Jahren noch zuverlässig ihren Dienst tut.

Wichtige Features:



89 gängige Handwerkzeuge in 3-fach Klappkoffer

Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Stabilität

Zangen- und Bitsortiment, Hammer, Säge, Wasserwaage

Rollbandmaß und Zubehör in der linken Klapphälfte

10 Jahre Herstellergarantie

Preis: 53,96 statt 58,48 € (8 % Rabatt)

Brüder Mannesmann Universal-Werkzeugsortiment – für 53,96 Euro bei Amazon* © Brüder Mannesmann

Jetzt Nägel mit Köpfen machen

Egal, ob Sie Ihre Wohnung auf Vordermann bringen oder für Ihre nächste Radtour gerüstet sein möchten – beim Ebay-Deal zum Scheppach WZK120 erhalten Sie aktuell ein unschlagbares Gesamtpaket zum Superpreis. Alternativ bietet Ihnen das Mannesmann-Set auf Amazon eine kompakte Grundausstattung für alle Standard-Jobs. In beiden Fällen gilt: Rein in den Warenkorb, bevor die Angebote wieder verschwinden!

Disclaimer: * "Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern"