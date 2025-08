Kleiner Garten? Diese fünf Mähroboter sind ideal für überschaubare Flächen

Nie wieder selbst mähen! Diese smarten Mähroboter sind ideal für kleine Gärten – sie arbeiten leise, zuverlässig und ganz von selbst. So bleibt mehr Zeit zum Genießen auf der Terrasse.

Gartenbesitzer kennen das Problem: Der Rasen wächst manchmal schneller, als einem lieb ist – und das ständige Mähen wird zur lästigen Aufgabe. Selbst bei kleinen Gärten lohnt sich daher ein kompakter Mähroboter, der viel Arbeit abnimmt. Die Geräte sind leise, energiesparend und mähen auch verwinkelte Flächen zuverlässig. Die meisten Modelle lassen sich bequem per App steuern oder programmieren – einmal eingestellt, kümmern sie sich selbstständig um einen gleichmäßigen Schnitt.

Schon ab rund 300 Euro sind gute Modelle erhältlich, die Rasenflächen von 250 bis 500 Quadratmetern zuverlässig pflegen. Wir zeigen, welche Mähroboter sich eignen.

Besonders eigenständig: Worx Landroid S400 WR184E

Der Landroid S400 von Worx* ist kompakt, clever und individuell anpassbar. Was die Worx-App besonders macht: Hier können Sie Informationen zu Grassorte und Bodentyp hinterlegen. In Kombination mit aktuellen Wetterdaten passt der Mähroboter dann seine Mähroutine an die tatsächliche Wachstumsrate des Rasens an.

Für Rasenflächen bis 400 Quadratmeter

App-Steuerung mit Zeitplänen und Automationen

Worx Landroid S400 WR184E – für 359,00 Euro bei Ebay* © Worx



Gardena Sileno Minimo 250: Der leise Mähroboter

Gardena gehört zu den bekanntesten Marken im Gartenbereich und hat auch zahlreiche Mähroboter im Portfolio. Der Sileno Minimo 250* ist mit 57 Dezibel besonders leise und eignet sich ideal für kleine Rasenflächen bis 250 Quadratmeter. Er ist kompakt und wendig und kommt daher auch durch enge Passagen oder in Winkel. Mit der Bluetooth-App richten Sie der Mähplan bequem vom Smartphone aus ein.

Für Flächen bis 250 Quadratmeter

Sehr leiser Betrieb (57 Dezibel)

Arbeitet auch bei Regen, mit Frostsensor

Gardena Sileno Minimo 250 – für 649,99 Euro bei Media Markt* © Gardena



Mähroboter ohne Begrenzungskabel für kleine Gärten: Navimow i105E

Wer sich trotz kleiner Rasenfläche das mühsame Verlegen eines Begrenzungsdrahtes ersparen möchte, kann zum Navimow i105E* greifen. Dieser Mähroboter navigiert sich mithilfe von Satelliten-Empfang und KI-Unterstützung durch den Garten. Per WLAN lässt sich der Navimow sogar mit Smarthome-Systemen wie Google Home oder Amazon Alexa verknüpfen und via Sprachbefehl steuern.

Für bis zu 500 Quadratmeter Fläche

Nutzt GPS, Satelliten und KI zur Navigation

Segway Navimow i105E – für 846,05 Euro bei Amazon* © Segway



Einhell Freelexo 550: Mähroboter ohne App

Der Freelexo 550 von Einhell* eignet sich für etwa mittelgroße Gärten mit bis zu 550 Quadratmetern Rasenfläche. Fast schon retro: Die Einstellungen nehmen Sie bei diesem Modell nicht über eine angebundene App vor, sondern über ein Tastenfeld am Roboter. Dort können Sie die Arbeitszeiten des Freelexo 550 in acht Stufen einstellen. Das ist ein Vorteil für alle, deren WLAN- oder Bluetooth-Verbindung nicht bis in den Garten reicht oder die ihr Gerät schlichtweg nicht per Smartphone steuern möchten.

Geeignet bis 550 Quadratmeter Rasenfläche

Steuerung am Mähroboter (keine App)

Mit Regensensor und Mähprogramm für Nebenflächen

Einhell Freelexo 550 Kit – für 374,99 Euro bei Ebay* © Einhell



Yard Force EasyMow 260B: Der Preis-Leistungs-Tipp für kleine Gärten

Ein echter Preis-Leistungs-Tipp bei Amazon ist der EasyMow von Yard Force*. Dieser Mähroboter bietet für knappe 300 Euro eine App-Steuerung, Regensensoren, automatische Hinderniserkennung und eine Kantenschneidefunktion. Wer von seinem kleinen Gartenhelfer keine technischen Spielereien erwartet, findet hier eine solide Mähleistung für bis zu 260 Quadratmeter zu einem fairen Preis.

Für bis zu 260 Quadratmeter

Steuerung per Bluetooth-App

Inklusive Regensensor und Kantenschnitt-Funktion

Yard Force EasyMow 260B – für 298,63 Euro bei Amazon* © Yard Force



Fazit: Mähroboter sind eine große Hilfe bei kleinen Gärten

Auch bei überschaubaren Rasenflächen lohnt sich ein Mähroboter – schon ab etwa 300 Euro gibt’s solide Geräte mit praktischen Features. Je nach Gartenflächen und Budget ist für jedes Bedürfnis ein passendes Modell dabei – ob mit oder ohne App-Steuerung, automatischer Wettererkennung oder Navigation ohne Begrenzungskabel.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.