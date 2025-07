Legami Neuheiten 2025: Tierisch niedliche Schreibwaren für kleine Abenteurer

Legami setzt als Marke auf Schreibwaren, Alltagshelfer und Strand-Utensilien in verspielten Tiermotiven. Wir zeigen, welche neuen Produkte 2025 angesagt sind.

Die Stifte, Organizer und Alltagshelfer von Legami kombinieren süße Designs mit Funktionalität. Sie begleiten kleine Künstler und Schüler durch den Alltag – und zaubern dabei stets ein Lächeln ins Gesicht. Wir haben sieben liebenswerte Neuheiten aus der aktuellen Kollektion ausgesucht, die sich perfekt als Geschenk oder Aufmerksamkeit für die Kleinen eignen.

Löschbare Gelstifte in neuem Design: Farm Sweet Farm

Die Gelstifte von Legami sind besonders praktische Begleiter im Schullalltag oder bei kreativen Hobbys. Jeder Stift hat eine thermosensitive Tinte, die sich durch Reiben mit dem Stiftende rückstandslos entfernen lässt. Die 0,7-Millimeter-Spitze schreibt präzise, und Nachfüllminen in vielen Farben machen die Gelstifte langfristig nutzbar. Ein buntes Vergnügen! Das neue „Farm Sweet Farm“-Set* bringt vier süße Bauernhoftiere direkt ins Federmäppchen: Kuh, Schwein, Esel und Hahn.

Legami “Farm Sweet Farm” Viererset Gelstifte mit Radiergummi – für 7,95 Euro bei Amazon* © Legami

Ideal für die Schule: Stiftemäppchen und Rucksack im süßen Set

Apropos Federmäppchen: Das „My Pencil Case“ ist ein robustes Mäppchen aus recyceltem Polyester. Es bietet genug Platz für Stifte, Radierer und kleinere Helfer. Der stabile Reißverschluss mit Metallzipper sorgt für sicheren Transport, und das Material lässt sich leicht abwischen. Ob niedliche Teddybären, schöne Floralmuster oder lustige Sushi-Katzen*: Für jeden Geschmack ist hier was dabei.

Legami „My Pencil Case” Stiftemäppchen mit Reißverschluss – 8,68 Euro bei Amazon* © Legami

Das Stiftemäppchen ist optimal kombinierbar mit dem passenden „My Backpack“* samt identischem Motiv – so wird der Schulranzen zum stylischen Komplett-Set.

Legami „My Backpack” Rucksack – 25,05 Euro bei Amazon* © Legami

Für die Ordnung: Legami Cutie Cubes Modular Desk Box

Perfekt für den Schreibtisch: Die Cutie Cube Desk Box* ist eine stapelbare ABS-Box mit dekorativem Stickerbogen. Sie lässt sich beliebig mit anderen Cutie Cubes kombinieren – so entsteht ein vielseitiger Organizer für Kleinkram wie Bastelmaterial, Radiergummis, Büroklammern und Co. Die Modelle mit Tiermotiven sind liebevoll gestaltet und bringen Ordnung mit Spaß ins Zimmer.

Legami „Cutie Cubes Modular Desk Box” Schreibtisch-Organizer – für 5,95 Euro bei Amazon* © Legami

Leuchtender Anspitzer mit Behälter

Dieser Anspitzer* verwandelt jedes Spitzen in ein magisches Highlight: Sobald er auf den Tisch tippt, leuchtet er auf – ein echter Wow-Effekt für die nächste Stunde im Klassenzimmer oder beim Malen zu Hause. Die integrierte Auffangkammer sorgt für Ordnung, damit kein Chaos entsteht. Gefertigt aus robustem Kunststoff, misst er kompakte 5 × 3,7 × 3,5 Zentimeter – perfekt für jedes Mäppchen.

Legami Leuchtender Anspitzer mit Behälter – für 8,69 Euro bei Amazon* © Legami

Strand-Utensilien von Legami: Handtücher und Ballspiele für den Sommer 2025

Legami ergänzt die Schreibwaren-Vielfalt 2025 um sommerliche Strand-Utensilien, zum Beispiel große, flauschige Strandtücher* mit Tier- oder Natur-Prints, aufblasbare Kissen und leichte Ballspiele. Steht ein Sommerurlaub an, sind diese Utensilien die perfekte Überraschung für die Kleinen.

Die Tücher sind saugfähig, schnelltrocknend und leicht zu verstauen, ideal für den Badesee oder Garten.

Legami Leichtes Mikrofaser-Strandtuch (85 x 180 Zentimeter) – für 19,95 Euro bei Amazon* © Legami

Das Beachschläger-Set* sorgt am Strand, im Pool oder im Park für ordentlich Spaß. Praktisch: Das Set kommt mit einer Tasche, ideal zum Verstauen und Transportieren. Das verspielte Design macht sie zum echten Hingucker.

Legami Beachschläger-Set – für 13,83 Euro bei Amazon* © Legami

Legami: Spielerische Vielfalt mit echtem Nutzen

Diese Legami-Neuheiten sind die perfekten Geschenke zur Einschulung, zum Geburtstag oder als kleine Aufmerksamkeit zwischendurch. Kein Wunder, dass viele der funktionalen Kleinteile sich bei Amazon unter den Bestsellern tummeln und teils schon in mehreren Varianten vergriffen sind. Die niedlichen Tier-Designs bringen Spaß in die Schultasche und an den Schreibtisch, egal ob bei den Hausaufgaben oder bei kreativen Freizeitbeschäftigungen. Die Produkte der neuen Sommer-Kollektion sind auch im Garten, im Freibad oder am Strand süße Begleiter.

