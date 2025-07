Meal Prep auf einem neuen Level: die 4-in-1 Airfryer-Revolution von Ninja

Sie lieben gesunde, selbstgemachte Gerichte, aber haben weder Zeit noch Platz für sperrige Küchengeräte? Dann ist die neue Ninja CRISPi Ihre Geheimwaffe für blitzschnelles, fettarmes Meal Prepping – und das ganz ohne Küchenchaos!

Meal Prepping boomt: Wer beruflich stark eingespannt ist oder einfach nur ohne lästiges Kochen nach Feierabend genussvoll essen möchte, schwört auf vorbereitete Mahlzeiten. Doch nicht jeder verfügt über eine Großküche oder mag Fettberge aus der Fritteuse. Die Ninja CRISPi Ihnen jetzt alle Zutaten fürs gesunde Schnabulieren in einem kompakten 4 in 1 Gerät direkt auf die Arbeitsplatte. In der USA längst ein Hit, ist sie jetzt auch in Österreich zu haben!

Ninja CRISPi: Was kann sie und für wen lohnt sich der Kauf?

Die Ninja CRISPi* vereint Heißluftfrittieren, Braten, Warmhalten und Recrisp-Funktion in einem leichten 1.700 Watt PowerPod. In den zwei hitzestabilen Glasbehältern (3,8 Liter und 1,4 Liter) zaubern Sie in weniger als 15 Minuten knusprige Pommes, Gemüse oder sogar ein ganzes 1,2 Kilogramm Hähnchen. Perfekt für Singles, Paare, Studenten und Familien – wer wenig Platz hat, aber nicht auf knusprige Genüsse verzichten möchte, findet hier das All-in-One-System für den Alltag.

Wichtige Features der Ninja CRISPi:

Kapazität: 3,8 Liter großer Behälter (für 6 Portionen), 1,4 Liter kleiner Behälter (für Snacks oder Beilagen)

Leistung: 1.700 Watt PowerPod mit EU Stecker

4 Zubereitungsfunktionen: Air Fry, Roast, Keep Warm, Recrisp

Material: PFAS-freie, thermoschockbeständige Glasbehälter und keramische Antihaft-Knusperbleche

Platzsparend und Mobil: 34 x 34 x 30 Zentimeter, ideal für kleine Küchen und Studentenwohnungen

Öl-arme Zubereitung: Bis zu 75 Prozent weniger Fett gegenüber herkömmlichen Fritteusen

Energieeffizienz: Benötigt bis zu 50 Prozent weniger Energie als ein Backofen

Ninja CRISPi tragbare Airfryer – für 181,50 Euro bei Amazon* © Ninja



Wie funktioniert Meal Prepping mit der Ninja CRISPi?

Mit der Ninja CRISPi wird Meal Prepping zum Kinderspiel: Planen Sie Ihre Woche, würzen und portionieren Sie Gemüse, Fleisch oder Fisch in den Glasbehältern und garen Sie alles auf Knopfdruck. Danach abkühlen lassen, Deckel drauf – und schon verschwindet das Set stapelbar im Kühlschrank. Möchten Sie später frisch-knusprige Gerichte genießen, kommen die Behälter einfach nochmal in den PowerPod, und dank „Recrisp“ schmeckt alles wie frisch zubereitet.

Was bedeutet Meal Prepping überhaupt?

Meal Prepping (deutsch: „Mahlzeiten vorbereiten“) steht für das vorausschauende Kochen mehrerer Portionen auf einmal. So sparen Sie Zeit, vermeiden ungesunde Spontankäufe und haben stets einen Plan für ausgewogene Ernährung. Ob Frühstücks-Porridge, bunte Gemüse-Bowls oder knusprige Snacks – mit der Ninja CRISPi gelingt alles innerhalb weniger Minuten und mit weniger Fett als beim Braten in der Pfanne.

Weitere Extras für die Ninja Crispi:

Maßgeschneiderter Ninja Crispi PowerPod Silikon-Untersetzer – für 10,07 Euro bei Amazon* © I-MOGOO



Einweg-Einlagen für Ninja Crispi – für 12,10 Euro bei Amazon* © MLKSI



NINJA CRISPI Kochbuch – für 16,50 Euro bei Amazon* © Melissa M.

Ihre smarte Küchenrevolution

Mit der Ninja CRISPi holen Sie sich eine platzsparende, leistungsstarke und vielseitige Airfryer-Lösung nach Hause, die gesundes Meal Prepping zum absoluten Genuss macht. Ob Single-Haushalt oder Familie – knusprige Gerichte ohne kompliziertes Drumherum? Ganz einfach, dank Ninja!

Disclaimer: * "Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern"