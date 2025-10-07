Media Markt: Welche Top-Angebote gibt es diese Woche?

Der Oktober startet bei Media Markt mit spannenden Rabatten für Technik und Haushaltsgeräte. Ob Beauty, Entertainment oder Küche – es gibt jede Menge Schnäppchen.

Media Markt bietet eine schier unendliche Anzahl von Produkten. Die Angebote sind schon etwas überschaubarer – aber auch hier ist die Auswahl groß und nicht jedes angepriesene Schnäppchen auch tatsächlich eines. Wir haben uns beim Elektronikriesen umgesehen und sieben Angebote gefunden, die sich jetzt wirklich lohnen.

Apple Watch SE (2022) unter 200 Euro

Kürzlich erschien die neue Version der Apple Watch SE – und der Vorgänger fällt im Preis. Die Apple Watch SE von 2022* überzeugt nach wie vor mit zuverlässigem Fitness-Tracking, GPS-Funktion, einem hellen Retina-Display und schneller Reaktionszeit. Wer ein solides Einsteigermodell aus dem Apple-Universum sucht, ist mit der Watch SE bestens beraten.

GPS

40 Millimeter, Aluminiumgehäuse

Sportarmband S/M

Preis-Check: Die Apple Watch SE rutscht nur selten unter die 200-Euro-Marke – mit dem aktuellen Angebot unterbietet Media Markt derzeit alle anderen Händler.

Apple Watch SE von 2022 (40 Millimeter, Sportarmband, Polarstern) – für 199,00 Euro bei Media Markt* © Apple / Anzeige

Bester Preis für In-ear-Kopfhörer: SONY WF-1000XM5

Die Sony WF-1000XM5* bieten erstklassiges Noise Cancelling, eine beeindruckende Klangqualität und eine lange Akkulaufzeit. Sie gelten als eines der besten Modelle für Musikliebhaber und Vielflieger – besonders in dieser Preisklasse. Konsument.at bewertete sie mit „gut“ und auch viele andere Testportale vergeben „gute“ und „sehr gute“ Noten für die In-Ear-Kopfhörer.

Bis zu acht Stunden Akkulaufzeit (mit ANC), weitere 16 mit Ladecase

Steuerung am Ohrhörer

Aktive Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus

Preis-Check: Media Markt offeriert die Top-Kopfhörer aktuell rund 130 Euro günstiger als zur UVP – ein Preis unter 200 Euro ist derzeit sonst nirgends zu finden.

Sony WF-1000XM5 – für 189,00 Euro bei Media Markt* © Sony / Anzeige

Dyson Airwrap i.d.: Multi-Haarstyler erstmals unter 500 Euro

Der Dyson Airwrap* trocknet und stylt Haare per Luftstrom statt Hitze und bietet mit verschiedenen Aufsätzen die passenden Tools für diverse Looks. Smart: Per Bluetooth lässt er sich mit der Dyson-App verbinden. Wer sich Luxus beim Haarstyling gönnen möchte, bekommt hier ein außergewöhnlich gutes Angebot.

Preis-Check: Der beliebte Styler kostet anderswo mindestens 520 Euro – erstmals ist er bei Media Markt nun unter 500 Euro erhältlich. Ein starker Deal!

Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler mit Bluetooth – für 449,00 Euro bei Media Markt* © Dyson / Anzeige

55-Zoll-Fernseher im Media-Markt-Angebot

Der 55 Zoll große QD-Mini-LED-TV von TCL* bietet gestochen scharfe 4K-Bilder, starke Kontraste und eine besonders hohe Helligkeit – ideal für Filme und Serien auch bei Tageslicht. Dank 144 Hertz, HDMI 2.1 und Google TV eignet sich das Modell zudem auch bestens für Gamer und Streaming-Fans. Mit rund 2.600 Nits Helligkeit, Dolby Vision, Dolby Atmos und Local Dimming lässt das Mittelklasse-Modell kaum Wünsche offen.

Preis-Check: Media Markt reduziert den Fernseher auf 609 Euro, momentan geht es nirgends günstiger. Andere Händler verlangen mindestens 30 Euro mehr.

TCL 55C7K (2025) Fernseher – für 609,00 Euro bei Media Markt* © TCL / Anzeige

Ideal als Geschenk: Tonie-Figur Benjamin Blümchen als Weihnachtsmann

Die weihnachtliche Benjamin-Blümchen-Geschichte für die Tonie-Box* bringt festliche Stimmung ins Kinderzimmer. Als Geschenk, Nikolaus-Überraschung oder zum Sammeln ist die Figur ein Highlight für Kinder ab drei Jahren.

Preis-Check: Mit rund zehn Euro Ersparnis gegenüber anderen Shops ist diese Figur gerade ein echter Schnapper – und liegt aktuell auf Bestpreis-Niveau.

Tonies Hörfigur Benjamin Blümchen als Weihnachtsmann – für 16,99 Euro bei Media Markt* © Tonies / Anzeige

Barttrimmer von Braun: Preis rasiert

Der Braun BT 5560 Trimmer* ist leistungsstark, bietet 40 präzise Längeneinstellungen und liegt dank ergonomischem Griff gut in der Hand. Er eignet sich sowohl für Bartpflege-Anfänger als auch für geübte Nutzer, die Wert auf ein regelmäßiges und gepflegtes Styling legen.

Mit fünf Kammaufsätzen, Mini-Scherkopf, Tasche und Reinigungsbürste

Bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit

Wasserdicht

Preis-Check: Noch nie war dieses Modell günstiger zu haben – andere Anbieter liegen aktuell bei über 60 Euro.

Braun BT 5560 Trimmer – für 47,00 Euro bei Media Markt* © Braun / Anzeige

Drei Pfannen für 59 Euro: Tefal Duetto+ G6-Pfannen-Set

Die drei Pfannen in diesem Tefal-Duetto+-Set* sind antihaftbeschichtet, induktionsgeeignet und verfügen über das bekannte Thermo-Signal zur optimalen Hitzekontrolle. Wer seine Küche aufwerten möchte, trifft mit diesem langlebigen Set eine gute Wahl.

Drei Pfannen (20, 24 und 28 cm)

Mit Thermo-Signal

Für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet

Preis-Check: Inklusive Versandkosten hat Media Markt aktuell das günstigste Angebot für dieses Set. Drei Pfannen für 59 Euro sind ein starker Deal!

Tefal Duetto+ G6-Pfannen-Set – für 59,00 Euro bei Media Markt* © Tefal / Anzeige

Fazit: Diese Media-Markt-Angebote lohnen sich jetzt!

Media Markt bietet im Oktober eine bunte Mischung aus Technik, Haushalt und Unterhaltungselektronik. Von Premium-Gadgets wie dem Dyson Airwrap über Geschenke für Kinder bis hin zu günstigen Alltagshelfern lohnt sich das Stöbern in den Angeboten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.