Mit diesen Tricks bleibt Ihr Garten auch ohne Regen frisch und sattgrün

Trockene Flecken oder braune Halme im sonst frischen Rasengrün – so sieht der Sommer ohne Regen leider aus. Dabei ist es nicht schwer, Ihren Garten sattgrün und gesund zu halten. Mit dem richtigen Timing, der passenden Technik und ein paar Profi-Tricks bleibt der Rasen in Hitzeperioden in Form

Ein warmer Sommerabend und barfuß durchs Gras – so stellen wir uns den perfekten Gartenmoment vor. Doch ohne ausreichend Wasser verwandelt sich das satte Grün schnell in eine braungelbe Steppe. Gerade in Trockenphasen gilt: Wer gescheit gießt, spart nicht nur Wasser, sondern sorgt auch für tief verwurzelte, widerstandsfähige Pflanzen. Ob klassischer Rasensprenger, smarte Steuerung oder Tropfsystem – die Auswahl an Helfern ist groß. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Garten effizient bewässern, welche Tageszeit sich am besten eignet und warum „viel hilft viel“ beim Gießen nicht immer stimmt.

Rasen richtig bewässern – der perfekte Zeitpunkt

Viele warten mit dem Gießen, bis der Rasen schon deutlich schlapp wirkt. Dann ist es oft bereits zu spät, denn verbrannte Stellen erholen sich nur langsam. Besser: schon bei ersten Anzeichen wie einem leicht grauen Schleier oder schlaffen Halmen handeln. Die beste Tageszeit? Früh am Morgen. Dann ist der Boden noch kühl und das Wasser verdunstet langsamer. Wer abends gießt, sollte darauf achten, dass die Blätter bis zur Nacht abtrocknen – sonst steigt das Risiko für Pilzkrankheiten.

Die richtige Menge – lieber tief statt oft

Kurz und häufig gießen bringt wenig. Das Wasser erreicht dann nur die oberste Bodenschicht, die Wurzeln bleiben flach und der Rasen trocknet schneller aus. Effektiver ist eine kräftige Bewässerung von etwa zehn bis 15 Litern pro Quadratmeter – genug, um den Boden bis zu 15 Zentimeter tief zu durchfeuchten.

Tipp: Mit einem simplen Messbecher oder Regenmesser können Sie leicht überprüfen, ob diese Menge erreicht wird.

Smarte Bewässerungssysteme – Komfort auf Knopfdruck

Wer keine Lust hat, in der Sommerhitze stundenlang mit der Gießkanne zu hantieren, setzt auf smarte Helfer. Per App steuerbare Systeme übernehmen die Bewässerung automatisch, messen sogar die Bodenfeuchte und passen die Wassermenge an. Perfekt für die Urlaubszeit – oder einfach für mehr Zeit im Liegestuhl.

Regenwasser clever nutzen

Warum teures Trinkwasser verschwenden, wenn Regen kostenlos vom Himmel fällt? Mit Regentonnen oder unterirdischen Zisternen lässt sich wertvolles Nass speichern und später gezielt einsetzen. Bonus: Regenwasser ist kalkarm und damit ideal für die meisten Pflanzen.

Mulchen gegen Verdunstung

Eine dünne Schicht aus Rasenschnitt oder Rindenmulch wirkt wie ein natürlicher Sonnenschirm für den Boden. Sie reduziert die Verdunstung, hält die Feuchtigkeit länger und liefert gleichzeitig Nährstoffe. So müssen Sie seltener gießen – und Ihr Rasen freut sich über eine Extraportion Pflege.

Mit Plan zum Traumrasen

Mit dem richtigen Gießrhythmus, einer angepassten Wassermenge und cleveren Hilfsmitteln bleibt Ihr Rasen auch im Hochsommer sattgrün. Smarte Systeme sparen Zeit und Wasser, Mulch und Regenwassernutzung schonen zusätzlich die Umwelt. So haben Sie mehr Gelegenheit, Ihren Garten zu genießen, statt nur die Gießkanne zu schleppen.

