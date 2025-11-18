Nicer Dicer im Angebot! Amazon haut zur Black Week Multizerkleinerer günstig raus

Amazon drückt zum Black-Week-Start den Preis für den Nicer Dicer Chef Professional kräftig runter – nur haarscharf am neuen Bestwert vorbei. Ein guter Moment, um den Deal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Wer beim Gemüseschnippeln bislang freiwillig zum Messer gegriffen hat, bekommt jetzt dank Amazon in der Black-Week die perfekte Ausrede, faul zu sein: Der Nicer Dicer Chef Professional ist aktuell um 16 Prozent reduziert. Wer also ohnehin überlegt hat, sich so ein Teil zuzulegen, findet jetzt Gelegenheit.

Nicer Dicer Chef Professional im Detail: Was kann das Set?

Der Genius Nicer Dicer Chef Professional liefert ein 23-teiliges Schneidewerkzeug-Arsenal in einer Box: großer 5,2-Liter-Behälter mit Deckel, scharfe Edelstahlklingen für Würfel und Stifte, Spiraleinsätze für Gemüsenudeln und sogar ein Tomatenschneider für empfindlichen Kandidaten. Alles läuft rein mechanisch, ist laut Hersteller schnell gereinigt und direkt in den Behälter schnippeln klappt ebenfalls. Perfekt für alle, die beim Meal-Prep nicht erst eine halbe Stunde mit dem Messer kämpfen wollen – und gerne so tun, als würde Gemüse sich freiwillig in Form bringen.

Füllmenge Auffangbehälter: 5,2 Liter

Zubehör: Messereinsätze, Schneide-Stempel, Hobel, Reib-Einsatz und Rezeptheft

Genius Nicer Dicer Chef Professional Gemüseschneider (23-teilig) – für 42,50 Euro bei Amazon* © Genius / Werbung

Nicer-Dicer bei Amazon: Wie gut ist der Deal wirklich?

Der Rabatt fällt zwar nicht gigantisch aus, aber 42,50 Euro für das umfangreiche Set sind ziemlich nah dran am historischen Tiefstwert – laut Idealo gerade einmal 24 Cent darüber. Für ein Produkt, das sonst stabil höher liegt, ist das ein beachtlich guter Treffer. Besonders spannend wird es im Vergleich: Andere Händler rufen für das gleiche Set mindestens 13 Euro mehr auf. Unterm Strich also kein aufgeblasener Black-Week-„Schnäppchen“-Effekt, sondern ein echt sauberer Deal. Damit ist der Nicer Dicer Chef Professional aktuell ein günstigster Weg, die Küche flott auf Würfel- und Spiralenmodus umzustellen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.