Endspurt bei Amazon: Die letzten Mega-Deals der Frühlingsangebote 2026

Die Amazon Frühlingsangebote 2026 gehen in die letzte Runde – und der Countdown läuft. Nur noch bis heute um Mitternacht gibt es starke Rabatte auf Technik, Haushalt, Beauty und mehr.

Wir haben für Sie 15 besonders heiße Deals herausgesucht, die Sie sich jetzt noch schnell sichern können.

Amazon Frühlingsangebote 2026: Letzte Chance

Die Amazon Frühlingsangebote 2026 laufen seit dem 10. März – doch jetzt beginnt die entscheidende Phase. Heute, am 16. März, endet das große Shopping-Event um Mitternacht. Das bedeutet: Wer sich noch einen der vielen Technik-, Haushalts- oder Lifestyle-Deals sichern möchte, sollte jetzt schnell sein. Erfahrungsgemäß steigen die Verkäufe am letzten Aktionstag noch einmal deutlich – und besonders beliebte Produkte sind oft vor Ablauf der Aktion ausverkauft.

Wir haben uns durch die Angebote geklickt und zeigen Ihnen 15 starke Deals, die im Endspurt besonders interessant sind.

Die Top-Deals im Detail

Ninja Dual Zone Digital Air Fryer

Wer eine Heißluftfritteuse sucht, die mehrere Gerichte gleichzeitig zubereitet, landet schnell beim Ninja Dual Zone Air Fryer*. Dank zwei separater Schubladen lassen sich Pommes und Gemüse oder Fleisch und Beilagen parallel garen – ideal für Familien oder schnelle Abendessen.

Der Preis fällt während der Frühlingsangebote deutlich: 171,41 statt 231,92 Euro, also rund 26 Prozent Rabatt – für ein großes Markenmodell ein ziemlich attraktiver Deal.

Ninja Dual Zone Digital Air Fryer – für 171,41 Euro bei Amazon* © Ninja

Ninja CRISPi Tragbare Heißluftfritteuse

Die Ninja CRISPi* ist eine ungewöhnliche Heißluftfritteuse – sie setzt auf ein besonders kompaktes und tragbares Design. Zwei Glasbehälter, eine Tragetasche und mehrere Kochprogramme machen sie zum flexiblen Küchenhelfer für kleine Küchen oder unterwegs.

Der aktuelle Preis macht das Gerät noch spannender: 131,09 statt 181,50 Euro, also 28 Prozent Rabatt. Für alle, die eine kompakte Airfryer-Lösung suchen, ist das ein sehr interessanter Deal.

Ninja CRISPi Heißluftfritteuse – für 131,09 Euro bei Amazon*

© Ninja

Dyson V8 Cyclone Akku-Staubsauger

Dyson gehört zu den bekanntesten Marken im Bereich kabelloser Staubsauger – und der Dyson V8 Cyclone* liefert solide Leistung für den Alltag. Mit bis zu 60 Minuten Laufzeit und der Motorbar-Bürste, die Haare automatisch entwirrt, eignet sich das Gerät besonders gut für Haushalte mit Haustieren.

Während der Frühlingsangebote sinkt der Preis deutlich: 281,34 statt 402,35 Euro, also rund 30 Prozent Rabatt. Für einen Dyson-Staubsauger ist das ein sehr attraktives Preisniveau.

Dyson V8 Cyclone – für 281,34 Euro bei Amazon* © Dyson

Apple AirPods 4

Die Apple AirPods 4* gehören zu den beliebtesten kabellosen Kopfhörern im Apple-Universum. Features wie aktive Geräuschunterdrückung, adaptives Audio und personalisiertes 3D-Audio sorgen für ein modernes Hörerlebnis – egal ob unterwegs oder im Büro.

Der aktuelle Deal senkt den Preis auf 150,25 statt 200,68 Euro, was rund 25 Prozent Rabatt entspricht. Für Apple-Kopfhörer ein ziemlich starkes Angebot.

Apple AirPods 4 – für 150,25 Euro bei Amazon* © Apple

Scheppach TB200 Werkzeugkoffer

Ein gut sortierter Werkzeugkoffer gehört eigentlich in jeden Haushalt – und der Scheppach TB200* bringt gleich 141 Werkzeuge mit. Schraubenschlüssel, Hammer, Zangen oder Schraubendreher: Für viele typische Reparaturen ist damit alles dabei.

Mit 84,15 statt 99 Euro fällt der Rabatt zwar moderat aus, dennoch bleibt das Set ein praktisches Komplettpaket für Heimwerker.

Scheppach TB200 Werkzeugkoffer – für 84,15 Euro bei Amazon* © Scheppach

Bosch Akkuschrauber IXO

Der Bosch IXO* gehört seit Jahren zu den beliebtesten kleinen Akkuschraubern. Die siebte Generation schraubt bis zu 190 Schrauben pro Akkuladung und ist durch seine kompakte Bauweise besonders handlich.

Während der Frühlingsangebote kostet das Gerät 35,28 statt 50,41 Euro – rund 30 Prozent Rabatt für einen praktischen Heimwerker-Helfer.

Bosch IXO Akkuschrauber – für 35,28 Euro bei Amazon* © Bosch

Roborock Q7 M5 Saugroboter

Der Roborock Q7 M5* kombiniert Saugen und Wischen in einem Gerät und bietet eine starke Saugkraft von bis zu 10.000 Pa. Dank LiDAR-Navigation findet der Roboter selbstständig durch die Wohnung und lässt sich bequem per App steuern.

Mit 153,25 statt 252,10 Euro fällt der Preis während der Aktion besonders stark – 39 Prozent Rabatt machen diesen Deal zum echten Endspurt-Highlight.

Roborock Q7 M5 – für 153,25 Euro bei Amazon* © Roborock

Philips Rasierer i9000

Der Philips Rasierer i9000* richtet sich an Männer, die eine gründliche Nass- oder Trockenrasur bevorzugen. Der Rasierer kommt mit Reinigungsstation, Ladestation und Reiseetui und integriertem Trimmer für präzise Konturen.

Der Preis sinkt aktuell auf 201,67 statt 262,18 Euro, also etwa 23 Prozent Rabatt – ein solides Angebot für ein Premium-Modell.

Philips Rasierer i9000 – für 201,67 Euro bei Amazon* © Philips

Philips Sonicare 5500 Schallzahnbürste

Elektrische Zahnbürsten mit Schalltechnologie gelten als besonders gründlich – und die Philips Sonicare 5500* bringt Funktionen wie Andruckkontrolle, Timer und zwei Putzmodi mit.

Der aktuelle Deal senkt den Preis auf 70,58 statt 110,92 Euro, was 36 Prozent Rabatt entspricht – ein attraktiver Preis für eine Marken-Zahnbürste.



Philips Sonicare 5500 – für 70,58 Euro bei Amazon* © Philips

Tefal Jamie Oliver Cook’s Direct On Pfannenset

Mit dem Tefal Jamie Oliver Pfannenset* bekommen Sie gleich drei Pfannen in den Größen 20, 24 und 28 Zentimeter. Die Antihaft-Beschichtung erleichtert das Braten, während das typische Thermo-Signal zeigt, wann die ideale Brattemperatur erreicht ist.

Der Preis liegt aktuell bei 81,71 statt 96,13 Euro – rund 15 Prozent Rabatt und damit ein solides Küchen-Upgrade.

Tefal Jamie Oliver Pfannenset – für 81,71 Euro bei Amazon* © Tefal

Soundcore Q20i ANC Kopfhörer

Der Soundcore Q20i von Anker* bietet Hybrid Active Noise Cancelling, kräftigen Bass und bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit im ANC-Modus. Für den Preis zählt das Modell zu den beliebten Budget-Kopfhörern.

Mit 30,24 statt 50,41 Euro ist der Deal besonders stark – rund 40 Prozent Rabatt.

Soundcore Q20i – für 30,24 Euro bei Amazon* © Soundcore

ThermoPro TempSpike Grillthermometer

Für Grillfans kann ein gutes Thermometer den Unterschied machen. Das ThermoPro TempSpike* arbeitet kabellos per Bluetooth und überwacht die Kerntemperatur von Fleisch direkt auf dem Grill oder im Ofen.

Der Preis sinkt auf 40,27 statt 47,39 Euro – ein 15 Prozent Rabatt, der besonders für Grillfans interessant sein dürfte.

ThermoPro TempSpike – für 40,27 Euro bei Amazon* © ThermoPro

Calvin Klein Boxershorts (3er Pack)

Unterwäsche von Calvin Klein gehört zu den Klassikern im Kleiderschrank. Der 3er-Pack Boxershorts* kombiniert schlichtes Design mit bequemem Stretch-Material.

Der Deal ist überraschend stark: 25,73 statt 45,28 Euro, also 43 Prozent Rabatt.

Calvin Klein Boxershorts (3er Pack) – für 25,73 Euro bei Amazon* © Calvin Klein

Duravit Universal Duschkopf

Mit drei Strahlarten – Rain, Intense und Soft – bietet der Duravit Universal Duschkopf* ein kleines Wellness-Upgrade fürs Badezimmer. Die MinusFlow-Funktion spart zudem Wasser.

Der Preis fällt auf 19,15 statt 25,21 Euro, also rund 24 Prozent Rabatt.

Duravit Universal Duschkopf – für 19,15 Euro bei Amazon* © Duravit

Neutrogena Hydro Boost Aqua Creme

Die Neutrogena Hydro Boost Aqua Creme* zählt zu den beliebtesten Feuchtigkeitspflegen in Drogerien. Hyaluronsäure, Aminosäuren und Ceramide liefern intensive Feuchtigkeit und halten die Haut geschmeidig.

Der aktuelle Deal ist besonders günstig: 7,04 statt 10,07 Euro, also rund 30 Prozent Rabatt.

Neutrogena Hydro Boost Aqua Creme – für 7,04 Euro bei Amazon* © Neutrogena

Jetzt zuschlagen – die Deals laufen heute aus

Die Amazon Frühlingsangebote 2026 liefern auch im Endspurt noch einmal zahlreiche starke Schnäppchen. Besonders spannend sind derzeit Rabatte auf Küchengeräte, Smart-Home-Technik, Beauty-Produkte und Audio-Gadgets.

Unser Tipp aus der Redaktion: Wenn ein Produkt ohnehin auf der Wunschliste steht, lohnt sich jetzt der Kauf. Die Aktion endet heute um Mitternacht – und viele Bestseller sind erfahrungsgemäß schon vorher vergriffen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.