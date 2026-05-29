Packliste fürs Festival: Das sind die Must-haves auf dem Campingplatz

Die Festival-Saison ist eröffnet – doch ist für den musikalischen Campingtrip wirklich an alles gedacht? Diese Packliste hilft bei der Vorbereitung.

Ich packe meinen Koffer – oder eher Campingrucksack – und nehme mit: Sonnencreme, Regenjacke und bequeme Schuhe. Aber ist das alles? Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Festivalaufenthalt angenehmer machen, die man aber gar nicht auf dem Schirm hat. Wir geben eine Packliste an die Hand.

Festival-Must-haves: Die wichtigsten Dinge nicht vergessen

Festival-Ticket

Anreisetickets

Wichtige Dokumente (Perso, Krankenkarte, EC-Karte, Führerschein)

Bargeld

Handy

Ladekabel

Campingausrüstung: Zelt, Isomatte, Schlafsack

Die richtige Kleidung fürs Festival

So schön es auch ist, unter freiem Himmel zu tanzen, so schnell kann einem das Wetter auch den Trip verhageln. Gerade in den Sommermonaten Juni und Juli sind Festivals oft von Gewittern und sogar heftigen Unwettern betroffen, aber auch von schweißtreibenden Temperaturen weit über 30 Grad. Neben coolen Glitzer-Outfits, dem geliebten Bandshirt und einer großen Auswahl an Sonnenbrillen sollten aber auch folgende drei Dinge weit oben auf der Liste stehen:

Regenjacke: Eine Jacke wie die von Outdoor Ventures nimmt dank ihres kompakten Packmaßes kaum Platz weg – spätestens beim ersten Sommergewitter dürfte sie jedoch unverzichtbar werden. Beliebter Regenschutz auf Festivals sind aber auch Einweg-Ponchos oder einfach Müllsäcke, eine gute Regenjacke gehört jedoch in jeden Kleiderschrank – und ist schließlich weit über die Festivalsaison hinaus im Einsatz.

Outdoor Ventures wasserdichte Regenjacke faltbar, versch. Farben – für 34,27 Euro bei Amazon* © Outdoor Ventures

Gummistiefel: Oft unterschätzt, aber äußerst praktisch und inzwischen auch stylisch: Gummistiefel im Chrome-Look verleihen Festival-Outfits einen markanten Akzent. Die Modelle von Beck sind zudem nicht zu hoch geschnitten und vermitteln dadurch weniger klassischem Bauernhof-Look.

Gummistiefel in Glossy-Optik – für 19,55 Euro bei Amazon* © Beck-Store

Kopfbedeckung: Hüte, Bandana-Tücher oder Caps können nicht nur schicke Accessoires sein, sie spenden auch den nötigen Schutz bei praller Sonne – und mit der muss man auf Festivals rechnen. Der Safarihut von The North Face schirmt nicht nur gut vor Sonne ab, sondern passt so ziemlich zu jedem Festival-Look.

The North Face Sonnenhut mit Kordelzug – für 34,19 Euro bei Amazon* © The North Face

Auch folgende Kleidungsstücke gehören auf die Packliste:

Badeklamotten

Unterwäsche (Socken, Slips, BHs)

Dicke Socken

Jogginghose, Leggins (Hauptsache bequem)

Warmer Hoodie

Festes Schuhwerk (gute Sneaker oder Boots)

Schlappen oder Badelatschen

Bauchtasche

Verpflegung fürs Festival

Auf den meisten Festivalgeländen gibt es einen Supermarkt, die Preise sind jedoch in der Regel sehr hoch. Natürlich werden Besucher auch an Foodständen mit Leckereien versorgt, doch zu jedem Campingtrip gehört nun mal auch die typische Camping-Verpflegung: Dosen-Ravioli, Bier, Knabberzeug und noch mehr Bier. Auch ein großer Wasserkanister darf nicht fehlen. Tipp: Elektrolyte in Form von Brausetabletten oder Pulver gehören ebenfalls ins Gepäck – denn ein Festivalwochenende kann schnell auf den Kreislauf gehen.

Folgende drei Dinge sind Must-haves, die in jedes Campinggepäck gehören.

Campingkocher: Um die obligatorischen Ravioli aufzuwärmen, kann ein Campingkocher auf dem Zeltplatz äußerst praktisch sein. Besonders bei Reisen in größeren Gruppen und mit Auto als Transportmittel erweist sich eine mobile Kochplatte schnell als hilfreicher Begleiter.

Campingaz Camp’Bistro Kocher – für 30,24 Euro bei Amazon* © Amazon

Kühlbox: Wer mit Auto oder Camper anreist, hat Strom, und kann diesen nutzen, um eine elektrische Kühlbox aufzuladen. Tipp: Mit einem kleinen, mobilen Solarpanel klappt es auch ohne Stromanschluss die Gerätschaften zum Laufen zu bringen.

Mobicool elektrische Kühlbox 12l – für 33,28 Euro bei Amazon* © Mobicool

XXL-Trinkbehälter: Riesige Getränkebecher wie der Stanley Cup sind nicht nur nach wie vor beliebte Accessoires, sondern bieten viel Volumen für die flüssige Erfrischung. Viele Veranstaltungen erlauben inzwischen faltbare Trinkflaschen oder sogenannte Hydration Packs, die sich platzsparend transportieren lassen und den Weg zum Getränkestand deutlich seltener nötig machen.

Stanley Cup 1,2 L – für 39,66 Euro bei Amazon* © Stanley

Weitere nützliche Verpflegungs-Utensilien auf der Packliste:

Dosenöffner

Feuerzeug

Wasserkanister

Trinken und Snacks

Wasserkocher

Einweggeschirr und -besteck

Müllsäcke

Küchenrolle

Nützliche Gadgets fürs Festival

Es ist immer wieder erstaunlich, welche praktischen Dinge Festivalbesucher dabeihaben. Oft sind es gerade die naheliegenden Gegenstände, die beim Packen vergessen werden. Drei besonders hilfreiche Essentials gehören deshalb auf jede Festival-Packliste.

Ohrstöpsel: Auf Festivals gehören Reizüberflutung und hohe Lautstärke oft dazu. Wer sein Gehör bei Konzerten schützen möchte, sollte deshalb Ohrstöpsel dabeihaben – schließlich ist Tinnitus alles andere als ein Souvenir. Die Earplugs von Loop sind wiederverwendbar und reduzieren den Geräuschpegel, ohne das Konzerterlebnis stark zu verfälschen. Praktisch sind sie außerdem, wenn der Zeltnachbar nachts laut schnarcht.

Loop Experience 2 Konzert Ohrstöpsel – für 30,20 Euro bei Amazon* © Loop

Powerbank: Ohne Powerbank unterwegs zu sein, ist inzwischen fast riskant – dabei nimmt der praktische Begleiter kaum Platz weg. Dieses Modell bietet neben einer MagSafe-Funktion fürs iPhone auch zwei USB-Anschlüsse für kabelgebundenes Laden. Ein integriertes Display zeigt zudem jederzeit den aktuellen Ladestand an. Auf vielen Festivals stehen zusätzlich Ladestationen bereit, an denen sich eigene Geräte aufladen oder Powerbanks ausleihen lassen.

Powerbank mit Magsafe, USB-A und USB-C – für 25,45 Euro bei Amazon* © Eissix

Bluetooth-Box: Um sich auf den nächsten Liveact einzustimmen oder die Songtexte noch einmal aufzufrischen, gehört eine Musikbox fast schon zur Camping-Ausstattung dazu. Einige JBL-Modelle sind derzeit reduziert erhältlich und zudem wasserdicht. Damit steht der Party auf dem Zeltplatz selbst bei Regen kaum etwas im Weg.

JBL Bluetoothbox wasserdicht – für 140,17 Euro bei Amazon* © JBL

Auch diese nützlichen Tools stehen auf der Packliste:

Pocket-Ventilator oder Fächer

Heat It: Mückenstichheiler

Ohropax (günstigere Variante zu den Loops)

Kosmetikprodukte fürs Festival

Hydration is key – auch für die Haut. Ebenso unverzichtbar: Sonnenschutz. Welche Kosmetikprodukte außerdem auf die Festival-Packliste gehören:

• Damen-Hygieneartikel

• Desinfektionsmittel

• Feuchttücher

• Abschminktücher/pads

• Sonnencreme (auch für die Lippen!)

• Handzahnbürste (Einweg)

• Deo

Sonnencreme: Besonders bei heller und empfindlicher Haut empfiehlt sich Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. Noch praktischer ist eine wasserfeste Variante – etwa dann, wenn das Festival an einem See stattfindet und es zur Abkühlung ins Wasser geht.

Nivea Bodycreme SPF 50+ 150 ml – für 11,04 Euro bei Amazon* © Nivea

Aftersun: Ist der Sonnenbrand doch schneller da als gedacht, hilft vor allem Kühlung. Eine Aftersun-Lotion mit beruhigender Aloe Vera kann die Haut entspannen – alternativ leisten auch kalte Getränkedosen kurzfristig gute Dienste.

Hawaiian Tropic After Sun Lotion 180 ml – für 8,52 Euro bei Amazon* © Hawaiian Tropic

Mückenspray: Gerade auf Festivals in Wassernähe sind Mücken und anderes Ungeziefer oft kaum zu vermeiden. Ein Insektenspray – idealerweise auch gegen Zecken – nimmt wenig Platz im Gepäck ein und gehört deshalb in jede Festival-Kosmetiktasche. Gegen bereits vorhandene Mückenstiche hilft anschließend eine kühlende Salbe gegen den Juckreiz.

My Control Insektenspray – für 16,63 Euro bei Amazon* © My Control

Festival-Apotheke, bestehend aus:

Kopfschmerztabletten und Elektrolyten

Wundspray/salbe

Allergiemittel

Blasenpflaster

Erste-Hilfe-Kasten in Taschengröße

Was brauche ich auf einem Festival?

Neben guter Laune und ausreichend Ausdauer dürfte mit dieser Packliste fast alles Wichtige fürs Festival dabei sein. Und falls doch etwas zu Hause vergessen wurde, helfen nette Zeltnachbarn oft gern aus. Unverzichtbar bleiben allerdings das Festivalticket, wichtige Dokumente wie Ausweis und Versichertenkarte sowie eine Powerbank. Und ein bisschen Glitzer im Gesicht kann schließlich auch nicht schaden.

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