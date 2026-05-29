Public Viewing eskaliert! Diese WM-Gadgets braucht jetzt jeder Fan

Die WM 2026 rückt näher – und das Internet dreht beim Fan-Zubehör komplett durch. Zwischen Bierhelm, Flaggen-Cape und Fußball-Klobuch gibt es mittlerweile alles, was das Public-Viewing-Herz begehrt.

Wir haben uns durch die verrücktesten Fanartikel geklickt und zeigen die lustigsten, schrägsten und teilweise überraschend praktischen WM-Gadgets für echte Fußballfans.

Fußball ist längst mehr als nur 90 Minuten vor dem Fernseher. Zur WM wird dekoriert, geschminkt, gejubelt – und manchmal auch komplett übertrieben. Genau deshalb lieben wir diese Zeit. Egal ob gemütlicher Grillabend, Public Viewing oder spontane Fußballparty im Garten: Mit den passenden Gadgets wird aus jedem Match ein kleines Heimstadion. Und ja, manches davon braucht wirklich niemand. Genau deshalb macht es so viel Spaß!

Das Shirt für alle, die einfach dabei sein wollen

Wer bei der WM vor allem gute Stimmung und kalte Getränke im Kopf hat, dürfte mit diesem T-Shirt bestens ausgestattet sein. Der Spruch sorgt garantiert für Schmunzler beim Public Viewing – besonders nach dem zweiten Tor oder dritten Bier.

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Fanbrille statt Sonnenbrille

Normale Sonnenbrillen sind nett. Diese hier schreit dagegen förmlich „MATCHDAY!“. Die Österreich-Fanbrille macht beim Public Viewing sofort klar, für wen gejubelt wird – und sorgt ganz nebenbei für einen hohen Partyfaktor.

Taffstyle Länderflagge Fußball-Fanbrille – 9,95 Euro bei Amazon* © Taffstyle

Ohne Fanschminke? Geht nicht!

Spätestens bei K.o.-Spielen wird aus vielen Fans plötzlich ein wandelndes Österreich-Flaggenmotiv. Mit dem Schminkstift klappt das schnell und unkompliziert – perfekt für Wangen, Stirn oder spontane Fan-Kunstwerke.

Taffstyle Fanschminke Länderflagge – 7,95 Euro bei Amazon* © Taffstyle

Stirnbänder wie im Trainingslager

Wer beim Mitfiebern ins Schwitzen kommt, kann das wenigstens stylisch tun. Die rot-weiß-roten Schweißbänder sehen aus wie direkt aus dem Fußballcamp – nur deutlich lustiger beim Grillabend.

Flaggenfritze Schweiß- und Stirnbänder Österreich – 10,03 Euro bei Amazon* © Flaggenfritze

Der Fischerhut erlebt sein WM-Comeback

Ja, der Fischerhut ist zurück. Und ehrlich gesagt passt er perfekt zur Fußball-WM. Der rot-weiße Fan-Hut schützt nicht nur vor Sonne, sondern sieht auch herrlich nach Stadionurlaub aus.

Österreich Sonnenhut – um 23,09 Euro bei Amazon* © Generisch

Die Flagge einfach überziehen

Warum eine Fahne schwenken, wenn man sie gleich tragen kann? Die Umhangflagge verwandelt jeden Fan innerhalb von drei Sekunden in eine laufende Österreich-Choreo.

Österreichische Flagge 140x80 cm Umhangflagge – 11,09 Euro bei Amazon* © Generisch

Tischfußball für die Halbzeitpause

Wenn das echte Match gerade Pause macht, wird eben am Tisch weitergekickt. Die TIPP-KICK Österreich-Box bringt Stadiongefühl direkt ins Wohnzimmer – inklusive Hymne und Torwand.

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Das wohl lustigste WM-Buch des Jahres

Fußballwissen auf der Toilette? Genau darum geht’s hier. Dieses WM-Klobuch liefert kuriose Fakten, schräge Team-Infos und jede Menge Humor für echte Fußball-Nerds.

Kack dich weltmeisterlich schlau! WM 2026 Spezial – 15,37 Euro bei Amazon* © Unitime Verlag

Der legendäre Bierhelm darf natürlich nicht fehlen

Kaum ein Gadget steht so sehr für Fußballpartys wie der klassische Bierhelm. Zwei Dosen rein, Schlauch in den Mund – und beide Hände bleiben frei zum Jubeln.

Relaxdays Party-Trinkhelm – 13,10 Euro bei Amazon* © Relaxdays

Flaschen öffnen wie ein Stadionprofi

Dieser magnetische Wand-Flaschenöffner bringt echtes Sportsbar-Feeling nach Hause. Praktisch, dekorativ und der Kronkorken landet direkt im Behälter statt irgendwo im Wohnzimmer.

Flaschenöffner mit Auffangbehälter – 22,18 Euro bei Amazon* © ZONSUSE

Fußball-Gadgets für die kleinen Fan

WM-Abende können lang werden – da ist eine robuste Trinkflasche für Kinder durchaus praktisch. Besonders cool: das sportliche Fußball-Design für kleine Nachwuchs-Kicker.

Louis Donné Faltbare Kindertrinkflasche 550 ml – 17,64 Euro bei Amazon* © Louis Donné

Sogar der Tisch wird jetzt zum Fußballfeld

Wer die WM wirklich ernst nimmt, dekoriert natürlich auch den Esstisch passend. Dieser Fußballfeld-Tischläufer macht aus jedem Grillabend eine kleine Fanmeile.

Artoid Fußballfeld-Tischläufer – 13,10 Euro bei Amazon* © Artoid

Fazit: Keine Grenzen bei lustigen Fußball-Gadgets

Ob Bierhelm, Fanbrille oder Flaggen-Cape – zur WM wird aus jeder Kleinigkeit plötzlich ein Fanartikel. Genau das macht große Turniere aber auch so besonders. Ein bisschen übertrieben, ein bisschen verrückt und vor allem richtig unterhaltsam. Und seien wir ehrlich: Spätestens beim ersten Public Viewing landet wahrscheinlich doch mindestens eines dieser Gadgets im Warenkorb.

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