Nie wieder Chaos im Koffer – so einfach geht’s mit Packing-Cubes

Vergessen Sie das ewige Wühlen im Koffer! Mit Packwürfeln bringen Sie endlich System in Ihr Gepäck und starten entspannt in den Traumurlaub.

Wer kennt es nicht: Kaum macht man den Koffer auf, purzeln Socken, T Shirts und Hosen kreuz und quer durcheinander. Die Suche nach dem Lieblingskleid wird zum Stresstest. Aber es gibt einen simplen Trick, der Sie in Windeseile zum Pack Profi macht – und das für kleines Geld.

Was sind Packing Cubes und wie nutzt man sie?

Packing Cubes, auf Deutsch Packwürfel, sind kleine, meist rechteckige Beutel aus leichtem Nylon oder PET Gewebe, die Ihr Gepäck in Sektionen unterteilen. Statt Kleidungsstücke lose in den Koffer zu werfen, packen Sie alles sortiert in diese Würfel – zum Beispiel Unterwäsche separat vom Shirt Würfel. Dank Netz Einsätzen behalten Sie den Inhalt im Blick, ziehen den passenden Würfel heraus und müssen nicht alle Taschen durchsuchen. Besonders clever: Einige Modelle bieten einen Kompressions¬reißverschluss, der überschüssige Luft herauspresst und so noch mehr Platz spart.

Unsere Top-Packing Cubes im Überblick

1. Besonders umweltfreundlich: Der ECOHUB Koffer Organizer

Das 7 teilige Set aus recycelten PET Flaschen macht nicht nur Ihre Reise organisierter, sondern gibt Ihnen auch ein gutes Gewissen. Jeder Würfel verfügt über einen robusten Griff, der das Herausziehen aus dem Koffer zum Kinderspiel macht, sowie Mesh Einsätze, durch die Sie jederzeit sehen, wo Ihr Lieblingsshirt liegt. Dank der hochwertigen YKK Reißverschlüsse sind Sie zudem auf der sicheren Seite, egal wie holprig der Weg zum Gate ist.

7-teiliges Set (inkl. Schuh und Wäschebeutel) mit Nummerierung

Hochwertige YKK Reißverschlüsse für dauerhafte Zuverlässigkeit

Mesh Einsätze für perfekte Sicht und Belüftung

Ripstop Nylon: wasserabweisend und geruchlos

Maschinenwaschbar

ECOHUB Koffer-Organizer – für 28,27 Euro bei Amazon* © ECOHUB



2. Sehr gut getestet: Das TRAVEL DUDE Packwürfel-Set mit Kompression

Mit den Packwürfeln von Travel Dude gehört das verzweifelte Suchen nach den passenden Kleidungsstücken im Hotelzimmer der Vergangenheit an. Die clever integrierte Kompressionsfunktion presst überschüssige Luft heraus, sodass noch ein paar mehr Stücke im Koffer Platz finden. Und sollte das Wetter Sie einmal im Stich lassen, verstauen Sie die nassen Socken einfach im wasserfesten Fach – kein Wässerchen trübt Ihre gute Laune.

Kompressionsfunktion zur Volumen¬reduktion

Wasserfestes Fach für nasse oder schmutzige Wäsche

Optimale Größe für Koffer, Rucksack und Handgepäck

Reißverschluss und Nähte extra robust

Hergestellt aus recyceltem PET

Von Prüfengel „sehr gut“ getestet

TRAVEL DUDE Packwürfel-Set mit Kompression – für 45,37 Euro bei Amazon* © TRAVEL DUDE

3. Extrem wasserdicht: Die NORDKAMM Profi-Packtaschen

Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem windigen Bergpass, das Wetter schlägt um – aber Ihre Ausrüstung bleibt dank dieser ultraleichten, wasserdichten Packwürfel komplett trocken. Die Modelle in drei praktischen Größen begleiten Sie von der Geschäftsreise bis zur Abenteuer-Trekkingtour. Durch den zusätzlichen Kompressionsreißverschluss gewinnen Sie selbst in den engsten Kofferfächern wertvollen Stauraum. Und falls es doch mal regnet, trotzt das Material mit 10.000 Millimeter Wassersäule jedem Tropfen.

3 Größen (M, L, XL) für flexible Pack¬optionen

Wassersäule 10.000 Millimeter schützt vor Feuchtigkeit

Kompressions¬reißverschluss für Volumen¬gewinn

Große Öffnung für kinderleichtes Befüllen

Extrem leicht – ideal auch für Rucksacktouren

NORDKAMM Profi-Packtaschen mit Kompression – für 45,28 Euro bei Amazon* © NORDKAMM



4. Extragünstige Alternative: Das Amazon Basics Packwürfel-Set

Manchmal sind es die simplen Lösungen, die am meisten punkten: Vier graue Packwürfel, die sich so leicht handhaben lassen, dass Sie fast vergessen, dass sie da sind. Die Mesh Oberseite bietet Ihnen wie ein Schaufenster den perfekten Blick auf Ihren Inhalt, während die doppelten Reißverschlüsse blitzschnell auf- und zugehen. Ob für den Wochenendtrip oder den großen Familienurlaub – dieses Set macht Ordnung zum Schnäppchenpreis möglich.

4-teiliges Set in großem Format

Oberseite aus Mesh für schnelle Kontrolle

Praktischer Gurtbandgriff zum Herausziehen

Maße pro Cube: 44,5 x 32,4 x 8,25 Zentimeter

Robust verarbeitet, leicht zu reinigen

Amazon Basics Packwürfel-Set für Koffer – für 19,84 Euro bei Amazon* © Amazon Basics



Weitere Tipps für ein stressfreies Kofferpacken

Kleidung rollen statt falten: Rollen erhöht das Fassungsvermögen und reduziert Faltenbildung.

Gewicht clever verteilen: Schwere Dinge (Schuhe, Kosmetik) unten platzieren, Kleidung oben – so bleibt der Koffer im Gleichgewicht.

Duftkick inklusive: Ein Trocknertuch zwischen den Würfeln verhindert muffigen Geruch.

Elektronik separat: Lade¬kabel, Handy und Powerbank in einem eigenen kleinen Packing Cube aufbewahren, damit Sie am Security Check flink zugreifen können.

Fazit: Nie wieder Kofferchaos!

Mit Packwürfeln wird das Kofferpacken zum Kinderspiel. Ganz gleich, ob Sie einen Kurztrip, eine Geschäftsreise oder einen Familienurlaub planen – wer seine Kleidung und Utensilien clever sortiert, spart Zeit und Nerven. Gönnen Sie sich diesen simplen Hack und starten Sie entspannt in jede Reise!

Disclaimer: * "Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern"