Nie wieder Schlüssel-Panik: Nuki Smart Lock Go für nur 99 Euro sichern

Nie mehr vor verschlossener Tür stehen: Mit dem Nuki Smart Lock Go öffnet sich das Zuhause ganz bequem per Knopfdruck – ganz ohne Schlüsselstress. Ab sofort gibt’s das smarte Türschloss exklusiv für oe24-Leser bei tink zum Bestpreis von nur 99,95 Euro inklusive Versand.

Schlüssel verlegt oder keine Zeit zum Suchen? Mit dem Nuki Smart Lock Go ist das kein Problem mehr. Die Smarthome-Produkte von Nuki stehen für Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit und sind in unterschiedlichen Preisklassen erhältlich. Besonders preiswert ist das Nuki Smart Lock Go, das regulär rund 150 Euro kostet – aktuell jedoch exklusiv für oe24-Leser zum Bestpreis von nur 99,95 Euro angeboten wird.

Achtung: Diese Aktion endet am 16. November!

Nuki Smart Lock Go für 99,95 Euro* © Tink / Werbung

Nuki Smart Lock Go: Das steckt hinter dem Bestpreis-Deal

Einfach installiert ohne Schrauben und Bohren

Automatisch aufsperren

Smarte Zutrittsberechtigungen für Besucher

Matter-Support

Kompatibel mit Apple HomeKit

Versandkostenfrei

Regulärer Preis: 149 Euro

Exklusives Angebot für OE24-Leser: 99,95 Euro (mit Code OE24)

Wie von Zauberhand: So arbeitet das smarte Türschloss

Das Nuki Smart Lock Go lässt sich einfach über die Nuki-App steuern und bietet zahlreiche komfortable Funktionen – vom zeitgesteuerten Öffnen bis zum standortabhängigen Entriegeln. Die Tür kann dabei entweder nur entriegelt oder vollständig geöffnet werden.

Sobald der festgelegte digitale Geofence mit einem Radius von mindestens 100 Metern betreten wird, bereitet sich das Schloss auf die Ankunft vor. In einer Entfernung von rund zehn Metern erkennt es das Bluetooth-Signal des Smartphones und öffnet die Tür automatisch – besonders praktisch, wenn beide Hände gerade voll sind.

Auch die Lock’n’Go-Funktion ermöglicht zusätzlichen Komfort: Mit einem Doppelklick auf die Bedientaste oder per App-Befehl verriegelt sich die Tür nach einem individuell einstellbaren Zeitraum von etwa 20 Sekunden von selbst. Darüber hinaus lässt sich das System mit optionalem Zubehör erweitern – etwa einem Türsensor, einer Bridge oder einem Keypad mit Fingerabdrucksensor – für noch mehr Sicherheit und Bedienkomfort.

Ohne Bohren: So gelingt die Montage des Nuki Smart Lock Go

Die Installation des Nuki Smart Lock Go erfolgt auf der Innenseite der Tür direkt am bestehenden Zylinder – in den meisten Fällen ganz ohne Bohren. Je nach Zylinderüberstand stehen zwei Befestigungsvarianten zur Auswahl:

Ragt der Zylinder mindestens drei Millimeter hervor, wird die Montageplatte verschraubt. Ist der Überstand geringer, erfolgt die Befestigung mithilfe einer selbstklebenden Fläche, die auf einer glatten und sauberen Oberfläche angebracht wird. Anschließend wird das Smart Lock auf die Montageplatte gesetzt und kalibriert, sodass es die individuellen Bewegungen des Türschlosses erkennt und sich optimal anpasst.

Wichtig ist bei der Klebe-Variante eine saubere, fettfreie und ebene Fläche, um eine dauerhaft sichere Haftung zu gewährleisten.

Nuki Smart Lock Go für 99,95 Euro* © Tink / Werbung

Darum ist der oe24-exklusive Deal besonders attraktiv

Der auf Smarthome-Produkte spezialisierte Händler bietet das Nuki Smart Lock Go aktuell zum Spitzenpreis von nur 99,95 Euro an – günstiger war dieses Türschloss in diesem Jahr noch nicht erhältlich. Das Modell mag nicht die neueste Version sein, überzeugt jedoch als bewährte und zuverlässige Lösung, die sich in zahlreichen Haushalten etabliert hat.

Wer den Komfort einer schlüssellosen Türöffnung und die Steuerung per Smartphone erleben möchte, findet hier ein Top-Angebot mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Fazit: Nie wieder ausgesperrt dank Nuki Smart Lock Go

Das Nuki Smart Lock Go macht verlorene oder vergessene Schlüssel endgültig überflüssig. Durch das exklusive Angebot von Tink ist das smarte Türschloss aktuell für kurze Zeit zum Bestpreis von 99,95 Euro erhältlich – ein überzeugender Deal und der günstigste Preis des Jahres.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.