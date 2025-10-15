Oh, Tannenbaum! Amazon verkauft künstlichen Weihnachtsbaum zum Sparpreis

Der erste Schnee mag noch auf sich warten lassen, doch für vorweihnachtliche Stimmung lässt sich jetzt vorsorgen: Der Bestseller unter den künstlichen Tannenbäumen ist derzeit bei Amazon reduziert.

Künstliche Weihnachtsbäume liegen im Trend – sie sind pflegeleicht, dauerhaft nutzbar und müssen nicht jährlich entsorgt werden. Der 1,8 Meter hohe Tannenbaum von Pure Living überzeugt gerade bei Amazon mit sehr guten Rezensionen und 32 Prozent Rabatt. Für alle, die früh dekorieren möchten oder Weihnachten ganz entspannt angehen wollen, könnte das genau der richtige Deal sein.

Künstlicher Weihnachtsbaum bei Amazon im Preis-Check

Preis-Check: Der Weihnachtsbaum von Pure Living* kostet in der 180-Zentimeter-Variante jetzt noch knapp 171 Euro. Das sind 32 Prozent Rabatt auf die UVP von 252 Euro – günstiger war der künstliche Tannenbaum laut Amazon-Preishistorie noch nicht. Regulär kostet er knapp 200 Euro.

Höhe: 180 Zentimeter

Äste lassen sich ausrichten

Mit Holzständer und Aufbewahrungstasche

Zehn Jahre Garantie vom Hersteller

Pure Living Weihnachtsbaum – für 171,38 statt 252,05 Euro* © Pure Living / Anzeige

Früher Weihnachts-Deal: Was zeichnet den Pure-Living-Baum aus?

Der Baum kommt in stattlicher Höhe von 1,80 Metern und macht damit auch in höheren Räumen eine gute Figur. Sein Design orientiert sich an klassischen Nordmanntannen mit dichtem Astansatz und natürlicher Form. Durch abnehmbare Zweige lässt sich der Baum einfach lagern und transportieren: Um ihn über den Sommer ordentlich zu verstauen, ist eine Aufbewahrungstasche im Lieferumfang dabei.



Nach über 4.600 Bewertungen landet der Besteller bei durchschnittlich 4,4 von fünf Sternen und wurde im letzten Monat über 1.000-mal gekauft – ein echter Kundenliebling! Die Rezensionen loben unter anderem das ansprechende Aussehen, die gute Standfestigkeit und den simplen Aufbau. Ebenfalls praktisch: Das Modell gibt es auch in anderen Größen von 90 bis 250 Zentimetern.

Für wen lohnt sich so ein künstlicher Baum?

Für Familien oder Haushalte, die einen schönen, aber pflegeleichten Baum suchen,

für Allergiker, die auf Tannennadeln reagieren,

für alle, die früh dekorieren wollen – weil kein Nadelwechsel droht,

für Menschen mit wenig Platz: Die abnehmbaren Zweige erlauben kompakte Lagerung.

Ein schöner, langlebiger Weihnachtsbaum, der wiederverwendbar ist – das Modell von Pure Living mit 180 Zentimetern Höhe ist eine überzeugende Alternative zu frischen Tannen. 171 Euro sind ein starkes Angebot, das sich vor allem für jene lohnt, die Wert auf Komfort, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit legen.

Kreative Alternative: Ein Weihnachtsbaum aus Holz

Wer auf den klassischen Tannen-Look verzichten kann oder wenig Platz hat, findet auch dekorative Baum-Alternativen. Der Bogateco-Weihnachtsbaum* ist ein ausgefallenes und nachhaltiges Highlight: Mit einer Höhe von 205 Zentimetern wird er zum echten Blickfang an jeder Wand.

Bogateco Weihnachtsbaum aus Haselnussholz – für 45,28 Euro* © Bogateco / Anzeige

Die Baum-Deko besteht vollständig aus hochwertigem Haselnussholz, das von Hand gefertigt und präzise gesägt ist – jeder Ast ist somit ein Unikat. Dank seines minimalistischen Designs fügt sich diese Weihnachtsbaum-Alternative gut in jedes Interieur ein. An den Ästen und Seilverbindungen lässt sie sich mit Kugeln, Anhängern und Lichterketten schmücken – so entsteht trotz fehlendem Tannenduft eine gemütliche und festliche Atmosphäre!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.