Philips Shaver unter 80 Euro: Flexibler Elektrorasierer jetzt so günstig wie nur selten

Zuverlässige und vielseitige Elektrorasierer kosten oft dreistellig – doch den Philips Shaver S5889/11 gibt es derzeit für knapp 80 Euro. Was das Gerät kann und wer hier zugreifen sollte, lesen Sie hier.

Wer einen soliden und vielseitigen Rasierer für den Alltag sucht, muss nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. Das Modell Philips Shaver S5889/11 aus der Series 5000 punktet mit flexiblen Scherköpfen sowie einem Präzisionstrimmer – und aktuell auch mit einem günstigen Preis. Wir haben alle Details zum Angebot zusammengestellt.

Elektrischer Rasierer von Philips im Angebot: Darum lohnt sich der Deal

Preis-Check: Der elektrische Rasierer von Philips kostet bei Ebay gerade 79,99 Euro. Günstiger gab es den Rasierer laut idealo.at erst zwei Mal und nur um wenige Euro – ein guter Deal also!

Der Anbieter Deltatecc Home erhebt zwar 8,90 Euro Versandkosten für eine Sendung mit DHL Paket International, doch selbst inklusive Versand bleibt das Angebot für insgesamt knapp 89 Euro unschlagbar. Zum Vergleich: Bei anderen Anbietern kostet der Philips-Rasierer inklusive Versand mindestens 100 Euro, bei österreichischen Händlern geht es laut geilzhals.at sogar erst ab 105 Euro ohne Versand los. Sparfüchse machen bei Ebay jetzt also alles richtig.

Philips Shaver S5889/11 – für 79,99 Euro bei Ebay* © Philips/Werbung

Im Check: Was kann der Philips Shaver S5889/11?

Preislich kann sich das Angebot also wirklich sehen lassen. Doch was hat der Elektrorasierer auf dem Kasten? Die wichtigsten Funktionen:

Für Nass- und Trockenrasur

60 Minuten Akkulaufzeit

SkinIQ-Technologie – passt sich automatisch der Haardichte an

Ausklappbaren Präzisionstrimmer

Inklusive Reinigungsbürste und Reiseetui

Der Philips S5889/11 überzeugt mit Wet-&-Dry-Funktion, 360-Grad-Scherköpfen und integriertem Präzisionstrimmer. Damit lassen sich auch Koteletten und Schnurrbärte millimetergenau kürzen. Der Akku hält bis zu 60 Minuten – zeigt das LED-Display einen niedrigen Akkustand an, ist der Rasierer innerhalb von einer Stunde wieder vollgetankt, so der Hersteller. Ebenfalls praktisch: Dank Reiseetui lässt sich der Philips Shaver problemlos transportieren.

Fazit zum Philips-Angebot bei Ebay: Zugreifen oder zögern?

Wir sagen: Ja, zugreifen! Wenn Sie einen zuverlässigen Alltagsrasierer suchen, der mit Flexibilität und langer Akkulaufzeit punktet, ist dieser Deal ein echter Volltreffer. So günstig wie gerade ist der Philips Shaver S5889/11 nur selten. Sogar trotz Versandkosten sparen Sie hier aktuell mindestens zehn Euro zum nächstbesten Angebot von internationalen Händlern, gegenüber österreichischen Händlern sogar noch mehr.

Alternative: Braun Series 5 51-M4500cs

Eine Alternative mit ähnlichem Funktionsumfang im ähnlichen Preissegment ist der Braun Series 5 51-M4500cs.

Drei flexible Scherelemente passen sich den Gesichtskonturen an

EasyClean-System für schnelle Reinigung ohne Abnahme des Scherkopfs

Mit EasyClick-Barttrimmer-Aufsatz

Akkulaufzeit: bis zu 50 Minuten

Für Trocken- und Nassrasur

Braun Series 5 51-M4500cs – für 96,15 Euro bei Amazon* © Braun / Werbung

Dieser Elektrorasierer richtet sich an alle, die Wert auf einfache Handhabung und gründliche Rasur legen. Er lässt sich unter fließendem Wasser reinigen, ohne, dass der Scherkopf abgenommen werden muss, und kommt ebenfalls mit einem Trimmer-Aufsatz für präzise Konturen. Mit bis zu 50 Minuten kabelloser Rasurzeit bietet das Modell viel Flexibilität im Alltag.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.