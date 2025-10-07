Prime Day 2025: Tommy-Hilfiger-Deals, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Tommy-Hilfiger-Fans aufgepasst: Am 7. und 8. Oktober purzeln die Preise! Beim Amazon Prime Day 2025 gibt es ausgewählte Styles von Tommy Hilfiger mit kräftigen Rabatten – von Sweatern über Hoodies bis hin zu Premium Basics. Hier sind die Highlights, die durch die Decke gehen.

Der Amazon Prime Day 2025 ist in vollem Gange – und Tommy Hilfiger ist mit Styles vertreten, die richtig heiß gehandelt werden. Ob Streetwear-Essentials oder Modeklassiker – diese Stücke sind bei Prime-Shoppern derzeit besonders beliebt. Wenn Sie jetzt zugreifen, sichern Sie sich Markenqualität mit Stil – und einem satten Rabatt.

Diese Bestseller dominieren den Prime Day 2025

Tommy Hilfiger Herren-Sweatshirt: Retro-Vibes treffen Komfort

Weicher Fleece-Pullover mit Reißverschluss am Kragen – das liegt voll im Trend und fühlt sich an wie eine warme Umarmung. Dieses Sweatshirt verbindet den klassischen Tommy-Hilfiger-Stil mit Alltagstauglichkeit: perfekt für Freizeit, die Übergangszeit und relaxte Abende. Zum Prime Day kostet der Sweater 72,52 statt 120,91 Euro, was einem Rabatt von 40 Prozent entspricht – ein echtes Highlight für Fans des Labels.

Highlights:

Troyer-Kragen mit Zipper

60 % Baumwolle / 40 % Polyester: weich und pflegeleicht

Tommy Hilfiger Branding als Eyecatcher

Zeitloser Schnitt, vielseitig tragbar

Prime-Day-Preis: 72,52 € (40 % Rabatt)

Tommy Hilfiger Herren Sweatshirt – für 72,52 statt 120,91 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger / Werbung

Tommy Hilfiger Hoodie: Klassiker mit Kapuze

Ein Hoodie, wie man ihn liebt: gemütlich, lässig und sofort tragbar. Der Essential-Hoodie bietet Komfort pur mit der bekannten Tommy-Hilfiger-Note: Kleines Logo auf der Brust, warmes Innen-Fleece und angenehme Passform. Beim Prime Day gibt’s ihn für 57,38 statt 100,74 Euro – 43 Prozent gespart und ideal für Herbst und Winter.

Highlights:

Regular Fit mit Kapuze

Fleece-Innenleben – extra kuschelig

Logo vorn

Maschinenwaschbar und pflegeleicht

Prime-Day-Preis: 57,38 € (43 % Rabatt)

Tommy Hilfiger Hoodie – für 57,38 statt 100,74 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger / Werbung

Tommy Hilfiger Langarmpullover mit V-Ausschnitt: Stilvoll und vielseitig

Wenn Sie etwas Edles suchen, das Sie ins Büro oder in den Abend begleitet: Der V-Pullover in Nachtblau bietet genau das. Klarer Look, edler V-Ausschnitt und Qualität, die man spürt. Aktuell für 49,42 statt 100,74 Euro – satte 51 Prozent Rabatt und ein echter Preissturz für diesen Klassiker.

Highlights:

Eleganter V-Ausschnitt

Nachtblau – passt zu Jeans oder Stoffhose

Feinstrick – weich und angenehm

Klassiker in der Tommy-Hilfiger-Palette

Prime-Day-Preis: 49,42 € (51 % Rabatt)

Tommy Hilfiger Langarmpullover – für 49,42 statt 100,74 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger / Werbung

Tommy Hilfiger Classic Hemd: Büro-tauglich im Casual-Stil

Ein Hemd, das sowohl fürs Meeting als auch für den City-Bummel funktioniert: Das Classic Langarmshirt bietet einen sauberen Schnitt, einen Button-Down Kragen und einen hochwertigen Popelin-Stoff. Der Prime-Day-Deal: 35,65 statt 80,57 Euro, also 56 Prozent Rabatt – ideal, wenn Sie Klassiker mit Stil suchen, ganz ohne Kompromisse.

Highlights:

Classic Poplin – elegant und leicht

Button-Down-Kragen

100 % Baumwolle – hochwertig und atmungsaktiv

Regular Fit – für Alltag und Office geeignet

Prime-Day-Preis: 35,65 € (56 % Rabatt)

Tommy Hilfiger Classic Hemd – für 35,65 statt 80,57 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger / Werbung

Tommy Hilfiger T-Shirt im Slim Fit – günstiges Basic für jeden Tag

Schlichtes Kurzarm-Shirt, das sitzt, wie man es erwartet. Das Core Stretch Slim Fit T-Shirt kombiniert weiche Baumwolle mit dezentem Stretchmaterial, damit alles bleibt, wo es hingehört. Perfekt als Basis-Layer fürs Outfit. Jetzt für 17,15 statt 40,24 Euro – ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Highlights:

Slim Fit und Stretchanteil – sitzt körpernah

Weich und angenehm auf der Haut

Tommy Flag Logo dezent sichtbar

Ideal als Untershirt oder solo

Prime-Day-Preis: 17,15 € (57 % Rabatt)

Tommy Hilfiger Herren-T-Shirt – für 17,15 statt 40,24 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger / Werbung

Tommy Hilfiger Herren-Poloshirt: Sportliche Eleganz

Poloshirts sind Dauerbrenner – und dieses Regular-Fit-Modell mit dezentem Markenlogo bringt den Tommy-Hilfiger-Vibe direkt in den Alltag. Mit klassischem Kragen und komfortabler Passform ist es ein Piece, das man immer wieder gern trägt. Beim Prime Day gibt es das Shirt für 43,18 statt 80,57 Euro, also rund 46 Prozent günstiger – ein smarter Move für Liebhaber zeitloser Styles.

Highlights:

Klassischer Polokragen

Regular Fit – locker und doch elegant

Gesticktes Logo auf der Brust

Vielseitig kombinierbar – zu Jeans oder Chino

Prime-Day-Preis: 43,18 € (46 % Rabatt)

Tommy Hilfiger Herren-Poloshirt – für 43,18 statt 80,57 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger /Werbung

Tommy Hilfiger Tapered Jeans: Denim mit optimaler Passform

Die Tapered-Fit-Jeans ist der perfekte Kompromiss zwischen bequem und stylisch. Sie sitzt oben locker und wird nach unten enger – ideal für Alltag, Freizeit und Wochenende. Aktuell für 40,80 statt 100,74 Euro erhältlich – ein Knaller unter den Tommy Hilfiger Denim-Deals.

Highlights:

Tapered Fit – moderne Silhouette

Denim mit Stretch

Robust und alltagstauglich

Prime-Day-Preis: 40,80 € (59 % Rabatt)

Tommy Hilfiger Tapered Jeans – für 40,80 statt 100,74 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger / Werbung

Tommy Hilfiger Straight-Denton-Jeans: Klassischer Schnitt, starker Deal

Gerader Schnitt trifft auf hohe Qualität: Die Straight-Denton-Jeans passt sich Ihrer Bewegung an, ohne auszuleiern, und bleibt im Styling vielseitig. Beim Prime Day liegt der Preis bei 46,84 statt 110,82 Euro, also umgerechnet ein Rabatt von 58 Prozent – ein absoluter Knallerpreis.

Highlights:

Straight Fit – klassisch und alltagstauglich

Denim-Qualität, trendige Waschung

Tommy-Hilfiger-Details

Robust, kombinierbar mit Sneakers oder schlichten Loafers

Prime-Day-Preis: 46,84 € (58 % Rabatt)

Tommy Hilfiger Straight-Denton-Jeans – für 46,84 statt 110,82 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger / Werbung

Tommy Hilfiger Herren-Sneaker: Stil für Freizeitabenteuer

Lifestyle für den Fuß: Leichte Canvas-Sneaker, hochwertig verarbeitet, mit typischem Tommy-Flag-Branding. Diese Sneaker begleiten Sie locker durch den Tag – ob zur Jeans oder Shorts. Zum Prime Day für 39,28 statt 70,49 Euro – trendig, bequem, alltagstauglich.

Highlights:

Low-Top Canvas Sneaker

Flag Branding und Schnürung

Leichtes Material, atmungsaktiv

Vielseitig einsetzbar

Prime-Day-Preis: 39,28 € (44 % Rabatt)

Tommy Hilfiger Herren-Sneaker – für 39,28 statt 70,49 Euro bei Amazon*s © Tommy Hilfiger / Werbung

Tommy Hilfiger Runner-Sneaker für Herren: Sportlicher Komfort

Sportlicher Look trifft auf Komfort: Die Runner-Sneaker sitzen besonders leicht am Fuß und sind luftdurchlässig sowie stylisch. Ideal für die City, Reisen oder Freizeit pur. Der Deal: 54,65 statt 110,82 Euro – ganze 51 Prozent Rabatt zum Prime Day.

Highlights:

Obermaterial: 100% gestricktes Recycling-Polyester – leicht und flexibel

Flag und Branding dezent verarbeitet

Laufsohle komfortabel und robust

Sportlicher Casual-Look

Prime-Day-Preis: 54,65 € (51 % Rabatt)

Tommy Hilfiger Runner-Sneaker – für 54,65 statt 110,82 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger / Werbung

Tommy Hilfiger Herren-Socken (3er-Pack): Basics, die sich lohnen

Man kann nie genug Basics haben! Die Quarter-Socken von Tommy Hilfiger bieten Komfort für den Alltag, eine hochwertige Materialmischung und ein cleanes Design. Für 10,22 statt 12,10 Euro bringen sie nicht den höchsten Rabatt mit – aber dennoch ein Top-Deal für das, was sie bieten.

Highlights:

Quarter-Länge – angenehm am Fußgelenk

Markenlogo und hohe Qualität

Weiches Baumwollmischgewebe

Alltagstauglich und bequem

Prime-Day-Preis: 10,22 € (16 % Rabatt)

Tommy Hilfiger Herren Socken Quarter – für 10,22 statt 12,10 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger / Werbung

Tommy Jeans Classic Cap: Style pur

Eine Cap, die optimal sitzt und Stil beweist: Mit gebogenem Schirm, Logo-Branding vorne und hinten sowie verstellbarem Riemen ist diese Classic Cap das perfekte Accessoire. Ideal für sonnige Tage und lässige Outfits. Der Prime-Day-Preis liegt bei 24,14 statt 40,24 Euro – das sind ganze 40 Prozent Rabatt.

Highlights:

Gebogener Schirm und Logo-Details

Einheitsgröße – verstellbarer Riemen

Bio-Baumwolle für angenehmes Tragegefühl

Styling fürs Streetwear- oder Casual-Outfit

Prime-Day-Preis: 24,14 € (40 % Rabatt)

Tommy Jeans Classic Cap – für 24,14 statt 40,24 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger / Werbung

Tommy Hilfiger Strickmütze aus einem Kaschmir-Mix: Wärme trifft Luxus

Wenn der Herbst kühle Temperaturen mitbringt wird, hilft eine gute Mütze. Dieser Beanie aus Rippstrick aus einem Kaschmir-Mix bietet Wärme, Stil und das legendäre Tommy-Flag-Logo. Ideal für Übergangsjahreszeiten und als modisches Finish. Jetzt reduziert auf 28,64 statt 40,24 Euro – 29 Prozent günstiger zum Prime Day.

Highlights:

Rippstrick mit Kaschmiranteil – weich und wärmend

Umschlag und Logo-Patch vorne

Einheitsgröße – passt jedem Kopf

Stilvoller Look auch in Freizeitoutfits

Prime-Day-Preis: 28,64 € (29 % Rabatt)

Tommy Hilfiger Strickmütze – für 28,64 statt 40,24 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger / Werbung

Tommy Hilfiger Herren-Boxershorts: Klassiker mit Statement-Faktor

Stylish, bequem und zeitlos – die Tommy Hilfiger Retroshorts sind ein echtes Must-have im Kleiderschrank. Die Marke kombiniert den klassischen Look mit einem optimalen Tragekomfort: Der elastische Bund mit Logo in Kontrastfarbe sitzt perfekt, während die hochwertige Bio- und Recycling-Baumwollmischung für ein angenehmes Gefühl sorgt – ob im Alltag oder beim Sport. Zum Prime Day sinkt der Preis auf 26,76 statt 40,24 Euro – ein starkes Angebot für Premium-Unterwäsche mit Stil.

Highlights:

Klassisches Design mit markantem Logo-Bund

74 % Bio-Baumwolle, 21 % Recycling-Baumwolle, 5 % Elastan

Bequem, atmungsaktiv und pflegeleicht

Prime-Day-Preis: 26,76 € (33 % Rabatt)

Tommy Hilfiger Herren-Boxershorts – für 26,76 statt 40,24 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger / Werbung

Tommy Hilfiger Kulturbeutel: Edles Design trifft Funktion

Kompakt, edel, alltagstauglich – die Tommy Hilfiger Essential Washbag ist der perfekte Begleiter für Reisen, das Fitnessstudio oder den Wochenendtrip. Das Kunstleder-Design mit dezentem Logo strahlt klassische Eleganz aus, während das geräumige Innenraum genug Platz für alle Pflegeprodukte bietet. Zum Prime Day fällt der Preis auf 39,44 statt 65,45 Euro – das ist echter Premium-Look zum kleinen Preis.

Highlights:

Edler Kulturbeutel aus strapazierfähigem Kunstleder

Klassisches Tommy-Hilfiger-Design mit Logo

Geräumiges Hauptfach und praktischer Reißverschluss

Prime-Day-Preis: 39,44 € (40 % Rabatt)

Tommy Hilfiger Kulturbeutel – für 39,44 statt 65,45 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger / Werbung

Prime Day 2025 – das Shopping-Event im Überblick

Der Amazon Prime Day 2025 läuft am 7. und 8. Oktober – zwei Tage voller Rabatte in fast allen Kategorien. Aber nicht alle können mitmachen – nur Prime-Mitglieder erhalten Zugriff auf die zahlreichen Deals.

Wichtige Fakten zum Prime Day:

Dauer: 7.–8. Oktober 2025

Exklusiv: für Prime-Kunden (8,99 €/Monat oder Jahresabo)

Vorteile: Gratisversand, früher Zugang zu Lightning Deals, Prime Video und Music inklusive

Tipp: Wenn Sie Prime noch nicht haben, nutzen Sie die 30-Tage-Probemitgliedschaft – damit sind Sie sofort mit dabei und können los-shoppen!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.