Zuckerreduzierte Snacks: Kleine Alternativen mit großem Effekt

Ob im Büro, unterwegs oder abends auf der Couch – der kleine Hunger zwischendurch kommt oft unerwartet. Klassische Snacks liefern dann meist schnell verfügbare Energie, enthalten jedoch häufig viel Zucker!

Wer bewusster naschen möchte, greift daher immer häufiger zu zuckerreduzierten Snacks. Sie schmecken süß, kommen aber mit deutlich weniger Zucker aus und sorgen für ein ausgeglicheneres Energielevel im Alltag.

Wir stellen fünf zuckerreduzierte Snack-Ideen vor, die sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen – ohne Verzicht auf Genuss!

NICKS Schokolade Tafeln Mix ohne Zuckerzusatz, Glutenfrei

Der NICKS Schokolade Tafeln Mix ist eine zuckerreduzierte Alternative für alle, die bewusst naschen möchten. Die Schokolade ist ohne Zuckerzusatz, glutenfrei, low carb und für Keto geeignet. Zudem kommt sie ohne Palmöl aus.

Preis:

10,23 € (45,47 € / kg)

Ideal als süßer Snack für zwischendurch – mit vollem Schokoladengeschmack bei reduziertem Zuckeranteil!

Premier Protein - High Protein Bar 50% - Double Chocolate Cookie

Der Premier Protein High Protein Bar eignet sich ideal als sättigender Snack für zwischendurch. Mit 50 % Protein unterstützt er den Muskelaufbau und hält lange satt. Gleichzeitig ist der Riegel zuckerarm, low carb und palmölfrei – eine gute Alternative zu klassischen Süßigkeiten.

Produkt-Highlights:

50 % Protein

Low Sugar & Low Carb

Palmölfrei

16 Riegel à 40 g

Preis:

16,99 € (mit 21 % Ersparnis)

Perfekt für unterwegs, nach dem Training oder als bewusster Snack mit Schokoladengeschmack.

Seeberger Nusskernmischung: Pure Nuss Mischung aus knackigen Haselnusskernen, Mandeln, Walnüssen und Cashewkernen

Die Seeberger Nusskernmischung besteht aus Haselnüssen, Mandeln, Walnüssen und Cashewkernen in reiner Form. Die Nüsse sind ungeröstet, glutenfrei und kommen ohne Zuckerzusatz aus. Dadurch bleibt das natürliche Aroma erhalten und der Snack eignet sich ideal für eine bewusste, zuckerarme Ernährung.

Produkt-Highlights:

Reine Nussmischung ohne Zusätze

Ungeröstet & glutenfrei

Natürlicher Geschmack

150 g pro Packung (12er-Pack)

Preis:

39,56 € (21.977,78 € / kg)

Ideal als Snack für zwischendurch oder als Ergänzung zu Müsli und Joghurt.

NALU Fruchtgummis Probierpaket | bis 90% weniger Zucker als herkömmliche Fruchtgummi

Das NALU Fruchtgummis Probierpaket richtet sich an alle, die Fruchtgummi lieben, aber Zucker deutlich reduzieren möchten. Die Gummibärchen enthalten bis zu 90 % weniger Zucker als herkömmliche Fruchtgummis, kommen ohne Zuckerzusatz aus und sind low carb, kalorienarm sowie vegan.

Produkt-Highlights:

Bis zu 90 % weniger Zucker

Ohne Zuckerzusatz

Low Carb & Low Calorie

Vegan

Preis:

30,83 € (51,38 € / kg)

Eine gute Alternative für alle, die nicht ganz auf klassische Süßigkeiten verzichten möchten, aber bewusster snacken wollen.

BODY ATTACK LOW SUGAR COOKIES - Peanut Choc - 125 g - Köstliche Sorten mit wenig oder keinem Zucker

Die BODY ATTACK Low Sugar Cookies sind eine eiweißreiche Keks-Alternative für alle, die Zucker reduzieren möchten. Die Sorte Peanut Choc kombiniert Erdnuss- und Schokoladengeschmack, kommt mit wenig oder ganz ohne Zucker aus und ist aspartamfrei. Dank Proteinanteil eignen sich die Kekse gut als Snack zwischendurch.

Produkt-Highlights:

Low Sugar, teilweise ohne Zucker

Eiweißreich

Aspartamfrei

Made in Germany

Preis:

6,16 € (53,57 € / kg)

Ideal als bewusster Snack zum Kaffee oder für unterwegs.

Fazit: Bewusst snacken ohne kompletten Verzicht

Zuckerreduzierte Snacks sind eine einfache Möglichkeit, den Zuckerkonsum im Alltag zu senken, ohne auf Genuss zu verzichten. Ob Schokolade, Riegel oder kleine Süßigkeiten – das Angebot ist inzwischen vielfältig und alltagstauglich. Wer gezielt auswählt und auf die Zutatenliste achtet, findet schnell passende Alternativen für jede Situation!

