Zum Platschen und Bahnen ziehen: Das sind die besten Kopfhörer zum Schwimmen

Ob beim Bahnenschwimmen oder beim Plantschen im offenen Meer – die richtigen Kopfhörer machen Ihr Training zum Vergnügen. Wir zeigen drei Modelle, die wasserdicht, komfortabel und klangstark sind.

Musik beim Schwimmen? Ja, das geht! Spezielle wasserdichte Kopfhörer machen’s möglich – egal ob beim lockeren Plantschen im Pool, beim sportlichen Bahnenschwimmen oder im Meer. Wir stellen drei Top-Modelle vor und verraten, worauf Sie beim Kauf von Kopfhörern zum Schwimmen achten sollten.

Shokz OpenSwim: Frei hörend durchs Wasser

Der Shokz OpenSwim* ist perfekt für alle, die beim Schwimmen ihre Umgebung wahrnehmen wollen. Dank Bone-Conduction-Technologie werden die Vibrationen über die Wangenknochen übertragen – so bleiben die Ohren frei. Das bringt die nötige Sicherheit, wenn Sie im Freibad Ansagen hören möchten oder im offenen Wasser auf andere achten müssen.

Ebenfalls praktisch: Mit bis zu acht Stunden Akkulaufzeit und integriertem MP3-Player können Sie Ihre Lieblingssongs ganz ohne Smartphone genießen. Das Modell sitzt leicht und sicher unter der Schwimmkappe – ideal für lange Trainingseinheiten.

Knochenschall: Ohren bleiben frei

vier GB interner Speicher (für Formate MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC)

IP68 wasserdicht (bis zwei Tiefe)

Akku: bis zu acht Stunden Laufzeit

Gewicht: nur ca. 30 Gramm

Shokz OpenSwim – für 149,99 Euro bei Media Markt* © Shokz / Werbung

JBL Endurance Peak 3: Der sportliche Allrounder

Die JBL Endurance Peak 3* sind vielseitige In-Ear-Kopfhörer, die nicht nur fürs Schwimmen, sondern auch für andere Sportarten taugen. Mit IP68-Zertifizierung sind sie staub- und wasserdicht, sogar bei dauerndem Untertauchen bis zu 1,5 Metern Tiefe. Dank des rutschfesten Ear-Hook-Designs sitzen sie auch bei schnellen Bewegungen sicher im Ohr, sowohl im Wasser als auch auf dem Trainingsplatz. Der kräftige JBL-Sound motiviert beim Training, und mit bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit (plus 40 Stunden mit Ladecase) kommen Sie locker durch mehrere Schwimmeinheiten.

Sicherer Sitz durch Ear-Hook-Design

IP68 wasserdicht und staubdicht (auch im Salzwasser einsetzbar)

Akku: bis zu zehn Stunden + 40 Stunden über Ladecase

Touch-Bedienung auch mit nassen Händen

JBL Endurance Peak 3 – für 79,99 Euro bei Otto* © JBL / Werbung

Wichtig zu wissen: Anders als das Modell von Shokz sind die JBL Endurance Peak 3 reine Bluetooth-Kopfhörer ohne internen Speicher. Ein Smartphone oder eine Smartwatch sollten für ruckelfreien Musikgenuss also immer in der Nähe sein. Die JBL-Stöpsel sind mit Bluetooth 5.2 ausgestattet, der Standard kommt mit einer Reichweite von bis zu 200 Metern.

Perfekt für Wasserratten: Soundcore Sport X20 von Anker

Die Soundcore Sport X20* sind flexible True-Wireless-Kopfhörer mit verstellbaren Ohrbügeln, die bei jeder Bewegung sicher sitzen. Mit IP68-Zertifizierung und sogenannter SweatGuard-Technologie sind sie bestens für Schwimmen, Wassersport und intensives Training geeignet. Die adaptive Geräuschunterdrückung ermöglicht, dass Sie sich voll auf Ihre Musik konzentrieren können, selbst in lauter Umgebung. Der Akku hält bis zu 12 Stunden durch, und mit Ladecase sind es sogar bis zu 48 Stunden.

In-Ear mit verstellbaren Ohrbügeln

IP68 wasserdicht und schweißfest, SweatGuard-Technologie

Adaptive ANC, Klangoptimierung via App

Akku: bis zu zwölf Stunden, 48 h Stunden Ladecase

Anker Soundcore Sport X20 – für 74,62 Euro bei Amazon* © Anker Soundcore / Werbung

Kopfhörer zum Schwimmen: Darauf sollten Sie achten

Damit Ihre Kopfhörer den Einsatz im Wasser auch wirklich überstehen, sollten Sie auf eine Wasserschutzklasse von mindestens IPX8 achten. Das bedeutet: staubdicht und dauerhaft wasserdicht bis zu einer bestimmten Tiefe (häufig 1,5 bis zwei Meter für 30 bis 120 Minuten).



Wenn Sie zwischendurch tauchen oder ihr Smartphone zuhause lassen wollen, ist ein integrierter Speicher besonders wichtig – denn Bluetooth-Verbindungen funktionieren im Wasser so gut wie gar nicht. Wer Smartphone oder Smartwatch in der Nähe hat, kann auf einen Bluetooth-Standard mit ausreichender Reichweite achten, zum Beispiel Bluetooth 5.2 und höher.

Achten Sie außerdem auf einen sicheren Sitz, zum Beispiel durch Ohrbügel, Finnen oder Bone-Conduction-Bügel, damit die Kopfhörer bei Bewegungen und Wellen nicht verrutschen.

Eine lange Akkulaufzeit und schnelle Ladefunktion sorgen dafür, dass Sie auch mehrere Trainingseinheiten ohne Unterbrechung absolvieren können.

Wer häufig im Meer oder Chlorwasser schwimmt, sollte zudem darauf achten, dass die Kopfhörer salz- und chlorwasserresistent sind und nach dem Einsatz gründlich abgespült werden können.

Fazit: Diese Kopfhörer eignen sich zum Schwimmen

Egal ob Sie beim Schwimmen lieber die Umgebung hören oder sich voll in Ihre Musik vertiefen möchten – mit diesen drei Modellen sind Sie bestens ausgestattet. Der Shkoz OpenSwim eignet sich besonders für Sicherheitsbewusste, die offene Ohren schätzen. Der JBL Endurance Peak 3 überzeugt mit kräftigem Sound und langer Laufzeit. Der Soundcore Sport X20 ist ein echter Allrounder, der sowohl im Wasser als auch beim Landtraining punktet.

