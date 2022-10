Der Winter steht vor der Tür und es wird wieder kälter. Da stellt man gern die Heizung wieder an. Doch wie heizt man ohne in die Kostenfalle zu tappen?

80 Prozent der Energiekosten in Haushalten kommen von Heizung und Warmwasser. Durch effizientes Heizen lassen sich diese Kosten reduzieren. Aber nicht nur aus Kostengründen solltest Du Dein Heizverhalten optimieren. Es wirkt sich auch auf Dein Raumklima aus. Tink zeigt Dir, wie du smart heizt und so Deine Energiekosten senkst und die Qualität Deines Raumklimas erhöhst.

Bosch Smart Home Heizkörper Thermostat

Wohlfühltemperatur in jedem Raum: Bestimme mit dem Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II die genaue Temperatur in Deinen vier Wänden und sorge so für das gewünschte Raumklima. Neben einem Überblick und der Steuerung der aktuellen Temperaturwerte stellt Dir die kostenfreie Bosch Smart Home App auch noch viele weitere Funktionen zur Optimierung Deines Heiz-Rhythmus zur Verfügung.

Zahlreiche Automationen und Szenarien: Möchtest Du im Sommer der Hitze entkommen, kannst Du die vom Thermostat gemessene Temperatur als Auslöser für Automatisierungen nutzen. Bei Hitze wird dann automatisch die Klimaanlage angeschaltet oder das Rollo runtergefahren. In der Bosch Smart Home App kannst Du außerdem alle Thermostate gleichzeitig steuern und in Szenarien einbinden, sodass zum Beispiel alle Zeitprogramme ausgesetzt werden, sobald Du das Haus verlässt.

© Tink Bosch Smart Home Heizkörper Thermostat ×

Smarte Zeitprogramme für maximale Energie-Effizienz: Spare bares Geld, indem Du die im Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II integrierten Zeitprogramme und smarten Dienste nutzt. "Nachhaltiges Lüften" ist einer dieser Dienste, wodurch nur so viel geheizt wird, wie nötig. Energiesparen war noch nie so leicht!

Steuerung per App oder direkt am Thermostat: Das smarte Heizkörper-Thermostat II lässt sich dank Bosch Smart Home App ganz entspannt vom Sofa aus steuern. Und wenn Dein Internet mal streiken sollte, kannst Du selbstverständlich auf die manuelle Steuerung am Thermostat ausweichen. Eine Steuerung über ein Raumthermostat ist ebenfalls möglich.

Kompatibel mit den beliebtesten Sprachassistenten: Du hast gerade keine Hand frei und möchtest Deine Raumtemperatur anpassen? Hast Du einen Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant zu Hause, kannst Du das Smart Home Heizkörper-Thermostat II von Bosch auch ganz einfach per Sprachbefehl aus der Ferne steuern.

Bosch Smart Home Controller

Die schlaue Basisstation made in Germany. Der Bosch Smart Home Controller ist die Basis all Deiner Smart Home Produkte von Bosch und ermöglicht die Kommunikation per Funk zwischen den einzelnen Komponenten. Der Controller selbst wird am Router angeschlossen, die Bosch Smart Home App gewährt dann Zugriff auf alle integrierten Geräte, selbst von unterwegs. Neue Produkte werden einfach per QR-Code eingebunden und können auf unterschiedlichste Weise miteinander vernetzt und kombiniert werden. Mit einem Thermostat legst Du Deine Wohntemperatur fest. Abgerundet wird die Basis durch ein Partnerprogramm, mit dem Du auch Geräte anderer teilnehmender Hersteller einbinden kannst.

© Tink Bosch Smart Home Controller ×

Vorteile des Bosch Smart Home Controller im Überblick: