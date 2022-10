Schlüsselsuche adé

Die elektronischen Türschlösser von Nuki punkten mit besonders einfacher Montage, ausgeklügeltem Zubehör sowie sicherer Datenübertragung. So kommen nur die Personen in die Wohnung, die auch dazu berechtigt sind.

Einfache Schritt für Schritt Anleitung

Der Schlüssel, den Du nicht vergisst: Wir kennen es alle - aus dem Haus gegangen, aber den Schlüssel drinnen vergessen. Leider sind Schlüsseldienste unglaublich teuer. Doch das Smartphone hat man heutzutage so gut wie immer dabei, oder? Und genau an dem Punkt kommt das elektrische Türschloss von Nuki ins Spiel. Die Verbindung von Nuki Smart Lock zu Deinem Smartphone erfolgt via Bluetooth oder WLAN. In Kombination mit der Nuki Bridge ist Dir sogar eine noch bequemere Steuerung aus der Ferne möglich. Dein digitaler Schlüsselbund: Die Nuki-App steht sowohl für Android, als auch für iOS kostenfrei zur Verfügung. Sie wird zu Deinem digitalen Schlüsselbund und erlaubt Dir das Erstellen und Verwalten von Zugangsberechtigungen. Hierbei kannst Du exakt einstellen, ob diese permanent, zeitlich, wiederkehrend oder einmalig sein sollen - je nachdem, ob für Familie, Freunde, Babysitter oder den Handwerker.

Das Besondere an Nuki

Nuki vereint alle Funktionen, die ein smartes Türschloss bieten sollte. Besonders die Verwendung von Nuki im Set erweitert den Funktionsumfang enorm und sorgt für das Plus an Komfort:

© Tink

Türöffnen per Fingertipp: Ein Knopfdruck reicht und die Tür öffnet oder schließt sich - egal ob in der App oder manuell am Schloss selbst.

Alle Hände voll? Mit der Funktion Autolock gar kein Problem. Damit erkennt das Schloss Dein Smartphone und öffnet sich, sobald Du in Reichweite bist.

Sicherheitsmaßnahmen: Dank End-to-End-Verschlüsselung, welche auch beim Online Banking verwendet wird, ist das Nuki Smart Lock vor Hackerangriffen sicher. Auch vor einer leeren Batterie schützt sich das Schloss selbst. Es sendet bei niedrigem Energiestand Benachrichtigungen auf Dein Smartphone.

Sperrkontrolle: So siehst Du auch von unterwegs jederzeit, wer Deine Tür auf- und zugesperrt hat.

Smartwatch-Integration: Die Nuki-App ist für die Apple Watch und für die Android Smartwatches verfügbar. Somit öffnest Du Deine Tür auch bequem und einfach vom Handgelenk aus.

Die Zutrittslösungen von Nuki

Nuki hat den Schwerpunkt seiner Produkte auf das Smart Lock gelegt. Dieses bietet eine besonders komfortable und sichere Art des Türöffnens.

Nuki Smart Lock 3

© Tink

Günstiger Anschaffungspreis

Kommuniziert über Bluetooth 5.0

Lange Akkulaufzeit

Kompatibel mit Apple HomeKit, Google Assistant und Amazon Alexa

Stromversorgung über 4 AA-Batterien

Mit separatem Akku-Pack erweiterbar

Farbe weiß

Nuki Smart Lock 3 Pro

Premiummodell mit erweiterten Funktionen

Kommuniziert über Bluetooth 5.0 und 2.4 GHz Wlan

Kompatibel mit Apple HomeKit, Google Assistant und Amazon Alexa

Stromversorgung über Akku-Pack mit 2500mAh

Farben schwarz und weiß

Nuki Opener

Erweiterungsmodul zum Smart Lock

Konzipiert für Mehrfamilienhäuser mit Gegensprechanlage

Kompatibel mit Apple HomeKit, Google Assistant und Amazon Alexa

Farben schwarz und weiß

Die Installation - einfacher als gedacht

Der Schlüsselantrieb gilt als zentrales Element Deines Nuki Smart Lock. Dieser lässt sich per Hand auf alle gängigen Europrofilzylinder anbringen - und zwar innerhalb weniger Minuten. Bohren ist nur bei sehr wenigen, alten Schlössern erforderlich.

© Tink

Solltest Du zum Beispiel häufiger umziehen, so ist das für Nuki ebenfalls überhaupt kein Problem. Das Schloss lässt sich ganz einfach ohne Beschädigungen oder Rückstände wieder an- und abbauen. Schau auch gern in unser Montagevideo:

Funktionsumfang von Nuki voll ausschöpfen

Die Kommunikation zwischen Smartphone und Nuki Smart Lock erfolgt via Bluetooth. Erreichst Du also Deine Tür, stellt Dein Smartphone eine Verbindung zum Schloss her und es genügt ein einfach swipen in der App. Schon öffnet sich Dein Türschloss.

Durch die Erweiterung mit der Mit der Nuki Bridge verbindest Du das Schloss zusätzlich mit Deinem WLAN. So steuerst Du sogar von unterwegs Dein Schloss. Checke den Türstatus, überprüfe, wer wann Deine Tür geöffnet oder geschlossen hat.

Darüber hinaus ermöglicht Dir die Bridge das zusätzliche Vernetzen mit weiteren Geräten und Features. Sei es die Automatisierungsplattform IFTTT oder die praktische Sprachsteuerung via Amazon Alexa oder Google Assistant.

Das ist aber noch nicht alles: Dank der kostenfreien App erteilst Du zudem sowohl permanente sowie temporäre Zutrittsberechtigungen. Dem Handwerker Einlass gewähren oder der Nachbarin zum Blumengießen? Kein Problem. Und solltest Du mal nicht zu Deinem Smartphone greifen wollen, die Fernbedienung oder auch das KeyPad öffnen Dein Türschloss mindestens genauso effektiv.

Geheimtipp für Mehrfamilienhäuser: der Nuki Opener betätigt sogar den Summer Deiner Haustür. Entweder per App oder automatisch per Geofencing, sobald Du vor der Tür stehst.