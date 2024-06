0:1 - Eigentor kostet uns EM-Wunder

Unser Nationalteam hat sich für einen starken Auftritt zum EURO-Auftakt gegen Frankreich nicht belohnt. Ein Wöber-Eigentor macht zu unserem Leidwesen den Unterschied bei der 0:1-Niederlage gegen den Vizeweltmeister in Düsseldorf.

Alles war für ein rot-weiß-rotes Fußballfest angerichtet! Doch ausgerechnet durch ein Wöber-Eigentor (38.) im EM-Auftaktspiel gegen Vize-Weltmeister Frankreich müssen unsere Burschen einen bitteren 1:0-Rückschlag verkraften.

© Getty ×

Unterstützt von über 15.000 Österreich-Anhängern startete die Rangnick-Truppe, überraschenderweise mit Florian Grillitsch statt Patrick Wimmer in ihre erste EURO-Partie. Direkt probieren Baumgartner und Gregoritsch an vorderster Front immer wieder durchzudringen. Doch Frankreich lässt nichts zu und schaltet pfeilschnell um. Genau so wie in der 9. Minute: Posch verpasst den Ball, säbelt Hernández um, Kapitän Mbappé läuft allein aufs Tor, aber Pentz ist hellwach und lenkt den Ball an das Außennetz. Nichts desto trotz halten die Burschen gut dagegen und begegnen dem Titel-Favoriten auf Augenhöhe.

Wöber bugsiert Favorit vor Pause in Führung

In der 36. Minute ist es dann soweit: Ein ÖFB-Angriff wie er im Buche steht – Gregoritsch flankt zur Mitte, Sabitzer legt perfekt für Baumgartner ab, der völlig allein zum Lupfer kommt, aber an Frankreich-Kepper Maignan scheitert – Das ist die beste Chance im Spiel!

+++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++



Dann der Mega-Schock: Mbappé spielt zur Mitte, Danso und Wöber wollen beide per Kopf klären, aber Wöber bugsiert die Kugel ins eigene Tor – 1:0 Frankreich (38.)!

© Getty ×

›Le Bleus‹ jubeln über EURO-Sensationslauf

Und auch nach dem Seitenwechsel wird die ÖFB-Defensive von der Deschamps-Elf am völlig falschen Fuß erwischt. Besonders Wöber scheint nach dem Eigentor den Faden verloren zu haben. Das nutzt Mbappé direkt aus. Mutterseelenallein steht der Neo-Real-Stürmer plötzlich vor Pentz. Doch noch einmal Glück gehabt: Er verfehlt den Kasten. Rangnicks Reaktion:

© APA ×

Ein Dreifach-Tausch. Wöber macht für Trauner Platz, Arnautovic kommt für Gregoritsch und Wimmer ersetzt Grillitsch. Besonders die Hereinnahme von Wimmer hat das ÖFB-Offensivspiel noch einmal wiederbelebt. Der Zug zum Tor will dennoch nicht gelingen und so bleibt es beim bitteren 1:0. Doch noch ist nichts verloren. Bereits am Freitag (18 Uhr) geht es für unser Team gegen Polen in die zweite EURO-Runde!

Zahlen & Fakten zum Spiel

Österreich - Frankreich 0:1 (0:1)

Düsseldorf Arena

Schiedsrichter: Gil Manzano (ESP)

Tor: 0:1 Wöber (38./Eigentor)

Gelbe Karten: Wöber, Mwene, Baumgartner, Laimer, Danso bzw. Dembele, Mbappe

Österreich: Pentz - Posch, Danso, Wöber (59. Trauner), Mwene (88. Prass) - Seiwald, Grillitsch (59. Wimmer) - Laimer (90. +1 Schmid), Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch (59. Arnautovic)Frankreich: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Griezmann (90. Fofana), Kante, Rabiot (71. Camavinga) - Dembele (71. Kolo Muani), Mbappe (90. Giroud), Thuram