"Wicked"-Stars eröffnen die Oscar-Gala

Es ist eine Überraschung, die Fans begeistert: Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (38) werden bei der Oscarverleihung 2025 live performen – obwohl kein Song aus der Musicalverfilmung „Wicked“ für einen Academy Award nominiert wurde.

Jedes Jahr sorgen hochkarätige Live-Acts für spektakuläre Show-Momente bei der Oscar-Verleihung. Laut "The Hollywood Reporter“ dürfen sich Fans am 2. März auf einen besonderen Auftritt freuen: Die Hauptdarstellerinnen von "Wicked“, Ariana Grande und Cynthia Erivo, werden gemeinsam auf der Bühne stehen. Noch ist nicht offiziell bestätigt, ob es ein Medley aus "Popular“, "Defying Gravity“ und "What Is This Feeling“ geben wird oder ob nur einer der Hits performt wird. Gerüchten zufolge sollen die beiden Superstars die Show sogar eröffnen!

Die "Wicked"-Stars Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (31). © Getty Images ×

Bereits Anfang Februar berichtete der Branchen-Insiderdienst "Puck“, dass die Produzenten der Oscars – Raj Kapoor und Katy Mullan – mit einem "Wicked“-Medley den Abend starten wollen. Eine offizielle Bestätigung der Academy steht jedoch noch aus. Die Entscheidung, Ariana Grande und Cynthia Erivo auftreten zu lassen, dürfte nicht zufällig gefallen sein. Die beiden sind nicht nur hochkarätige Sängerinnen, sondern auch die Hauptdarstellerinnen eines der meist erwarteten Filme des Jahres 2024.

"Wicked: For Good“, die Fortsetzung des Films, erscheint demnächst – und die Oscar-Bühne bietet die perfekte Gelegenheit, für das Fantasy-Musical zu werben. Zudem hoffen die Academy und der übertragende Sender ABC auf einen Quotenanstieg, da sowohl Grande als auch Erivo riesige Fan-Communities haben.

Anders als in den Vorjahren wird es keine Live-Performances der nominierten Filmsongs geben. Die Academy entschied sich, stattdessen die Geschichten hinter den Liedern und deren Songwriter in den Fokus zu rücken. Nominiert sind in diesem Jahr:

"El Mal“ und „Mi Camino“ aus Emilia Pérez

"Like a Bird“ aus Sing Sing

"Never Too Late“ aus Elton John: Never Too Late

"The Journey“ aus The Six Triple Eight

"Wicked“ erhielt in der Kategorie keine Nominierung, dennoch bekommen Grande und Erivo ihre große Bühne.

Conan O’Brien moderiert mit Humor

Ein weiteres Highlight: Talkshow-Star Conan O’Brien (61) wird die Oscars 2025 moderieren. Der Comedian verspricht, mit seinem Charme und Witz für beste Unterhaltung zu sorgen. Gegenüber dem "People“-Magazin erklärte er: "Ich möchte Amerika nicht im Stich lassen. Es soll eine Feier für alle werden – für all die Menschen, die ihr Blut, ihren Schweiß und ihre Tränen für das Showgeschäft geben.“ Auch seine markanten roten Locken will er für den Abend bändigen – ein kleiner Seitenhieb auf seine eigene wilde Mähne.

© Getty Images ×

Die Kombination aus Top-Stars, Musik-Highlights und einer humorvollen Moderation verspricht eine spektakuläre Oscar-Nacht. Fans weltweit sind gespannt: Welche Songs werden Ariana Grande und Cynthia Erivo performen – und gibt es vielleicht eine geheime Überraschung? Die Antwort gibt’s am 2. März 2025, wenn in Los Angeles die Academy Awards verliehen werden!