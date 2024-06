Albanien-Fans sorgen für Hass-Eklat

Albanische Fans schocken auf der Tribüne mit einer Hassbotschaft.

Albanien ist in den nächsten EURO-Aufreger verwickelt. Nachdem Stürmer Mirlind Daku nach dem Remis (2:2) mit Kroatien nationalistische Gesänge angestimmt hatte und dafür eine Zwei-Spiele-Sperre kassierte, sorgten im Duell mit Spanien albanische Fans für das nächste Hass-Eklat.

Fans mit hassvollem Banner

Eine Gruppe albanischer Fans fiel in den Fanrängen mit einem riesigen Banner auf worauf die Buchstaben "FCK SRB" zu lesen waren - eine hassvolle Botschaft an Serbien. Einer der Männer hält ein Megaphon in seinen Händen, während die Personen um ihn herum ihm zujubeln.

© APA ×

Wartet nun die nächste Sanktion auf Albanien? Eine Strafe in Höhe von 84.875€ ist aufgrund weiterer Vergehen bei der diesjährigen EURO bereits verhängt worden.