Alle wollen zum Achtelfinale: Flugtickets von Wien nach Leipzig doppelt so teuer!

Der Austro-Jubel hat seinen Preis! Während unser Team von Berlin aus in kurzer Zeit im 150 km entfernten Leipzig ist, müssen Österreich-Fans, die von Wien aus fliegen, jetzt schon 800 Euro bezahlen.

Österreich spielt sensationell, siegt in der Gruppe D - jetzt wollen alle das Achtelfinale sehen! Viele wollen sogar nach Leipzig ins Stadion. Das ist allerdings teuer.

Flugtickets kosten jetzt schon 800 Euro

Wie eine oe24-Recherche zeigt, kosten am Tag des Achtelfinal-Spiels, Dienstag, 2. Juli, die Flüge von Wien Schwechat nach Leipzig jetzt nicht mehr 390 Euro, sondern bereits 798 Euro!

Wer direkt nach Leipzig fliegen will, muss mittlerweile also tief in die Tasche greifen. Ohne Stopp dauert der Flug nur 1 Stunde und 35 Minuten.

Auch wer einen Zwischenstopp einlegt und mehr als doppelt so lange fliegt muss immer noch 466 Euro zahlen. Und die Preise steigen weiter rasant an.

Begrenztes Kontingent

Dazu kommt, dass die Achtelfinal-Tickets selbst ein begrenztes und heiß begehrtes Gut sind. Der ÖFB hat lediglich ein Kontingent von 6.000 Eintrittskarten für das Leipzig Stadion. Aber klar ist: Das Dabeisein - in der Stadt des Achtelfinalspiels, beim nächsten Match - das übt einen großen Reiz auf die Fans von Österreich aus.