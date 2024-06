Cristiano Ronaldo Jr. feiert mit DFB-Trikot

Cristiano Ronaldo Jr. im ungewohnten Trikot: Was sagt wohl sein Vater dazu?

Cristiano Ronaldo Jr., der älteste Sohn des berühmten Fußballstars Cristiano Ronaldo, hat kürzlich seinen 14. Geburtstag gefeiert. Dabei sorgte ein besonderes Detail seines Outfits für großes Aufsehen: Er trug das Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Cristiano Ronaldo Jr. feiert seinen 14. Geburtstag

Cristiano Ronaldo Jr. feierte seinen 14. Geburtstag, und seine Stiefmutter Georgina Rodriguez teilte stolz ein Video von der Feier auf Instagram. Das Video zeigt den jungen Ronaldo, wie er im Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft fröhlich seinen Geburtstag genießt.

Ronaldo Jr weiß was gut ist pic.twitter.com/vwqFmpuJ8L — Andy ???????? (@andy_09_) June 18, 2024

Diese Wahl des Trikots war überraschend und sorgte für viele Diskussionen, denn sein Vater, Cristiano Ronaldo, ist natürlich eine portugiesische Fußballlegende und spielt nicht für den DFB.

Ronaldo stellt Rekord auf

Zur gleichen Zeit schrieb Cristiano Ronaldo an der Europameisterschaft in Deutschland Geschichte. Der 39-Jährige trat zum sechsten Mal bei einer Europameisterschaft an, ein beeindruckender Rekord. Obwohl er bei dem Spiel gegen Tschechien kein Tor erzielte, gewann Portugal dennoch mit 2:1 – ein knapper, aber wichtiger Sieg.

Die Reaktionen auf das Trikot

Das Trikot der deutschen Nationalmannschaft, das Cristiano Ronaldo Jr. trug, ist das Auswärtstrikot der DFB-Elf. Es sorgte schon vorher für kontroverse Meinungen. Einige fanden es zu auffällig und ungewohnt, während andere es als das schönste Trikot der Europameisterschaft feierten.

Geburtstagsgeschenke und liebevolle Worte

Im Video sieht man, wie Georgina Rodriguez Cristiano Jr. umarmt und ihm liebevolle Worte widmet: „Happy Birthday meinem großen Jungen. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück.“ Rodriguez ist die Stiefmutter des 14-Jährigen; die Identität seiner leiblichen (Leih-)Mutter ist unbekannt. Cristiano Jr. erhielt an seinem Geburtstag mehrere Geschenke, darunter den luxuriösen Louis-Vuitton-Rollkoffer „Horizon 55“, dessen Wert bei etwa 2500 Euro liegt.

Was Cristiano Ronaldo über das ungewöhnliche Trikot seines Sohnes denkt, ist nicht bekannt. Doch bereits vor dem Video hatte er auf Instagram eine rührende Nachricht an seinen Sohn geschrieben: „Unglaublich, dass du schon 14 bist, wie die Zeit vergeht. Alles Gute zum Geburtstag, mein Partner! Papa hat dich sehr lieb.“