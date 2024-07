XXL-Tor der Berliner EM-Fanmeile steht jetzt zum Verkauf

Das riesige Fußballtor, das bei den EM-Spielen auf der Berliner Fanmeile für Aufsehen sorgte, steht nun zum Verkauf. Die ursprünglichen Pläne zur Verschrottung wurden verworfen, und die Stahlbaufirma FSE aus Wittenberg (Sachsen-Anhalt) sucht einen neuen Besitzer. Doch der Erwerb des XXL-Tores stellt Interessenten vor einige Herausforderungen.

Only 4 weeks to go until the start of #EURO2024 in #Berlin⚽ ???? ???? ????



The biggest fan mile in Germany is slowly taking shape. On Straße des 17. Juni, 24,000m² of artificial turf is currently being laid and a giant football goal is being set up as a screen????#visitberlin pic.twitter.com/SZmyhkozWg