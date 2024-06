× DIESER Viertelfinal-Kracher könnte uns bei der EURO erwarten

EM-Gastgeber Deutschland kracht im Achtelfinale auf Dänemark. Im Viertelfinale drohen Lamine Yamal und Co. zu warten.

Sie waren die Stars der Gruppenphase: Spanien und EURO-Gastgeber Deutschland. Die beiden Rekord-Europameister (drei Titel) konnten sich nicht nur das Ticket für das Achtelfinale, sondern auch den Gruppensieg sichern. Jetzt könnte es passieren, dass die beiden Top-Teams im Viertelfinale aufeinander treffen.

Macht Gruppensieg den Deutschen Probleme?

Die Deutschen blieben in der Vorrunde zwar ungeschlagen, das Abschlussspiel gegen die Schweiz war allerdings eine knappe Angelegenheit. Erst in der 92. Minute traf Stürmer-Joker Niclas Füllkrug per Kopf zum 1:1.Das Remis klärte der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann den ersten Platz der Gruppe.

Genau das könnte für die Truppe rund um Kapitän Ilkay Gündogan nun zu einem Problem werden. Im Achtelfinale wartet mit Dänemark ein durchaus besiegbarer Gegner auf Deutschland. Allerdings könnte mit Spanien ein absoluter Gigant im Viertelfinale warten. Es wäre das Hammer-Duell der Youngsters: Jamal Musiala und Florian Wirtz (GER) gegen Lamine Yamal und Nico Williams (ESP).

Auch B-Elf der Spanier ist nicht zu schlagen

Als bislang einziges Team der EURO konnte "La Furia Roja" in jedem Spiel der Gruppenphase über einen Sieg jubeln (Portugal könnte das am Mittwoch, 21 Uhr/ServusTV gegen Georgien gelingen). Dass die Iberer nicht ohne Grund zum engsten Kreis der Titelfavoriten zählen bewiesen sie zuletzt mit dem 1:0-Erfolg gegen Albanien.

© oe24 ×

Dieser war der B-Elf der Spanier gelungen, während die üblichen Stars des Teams eine kleine Verschnaufpause bekamen. Coach Luis de la Fuente mangelt es also keineswegs an Spielern um eine Erfolgsmannschaft zusammenzuwürfeln.