Südafrika: 14 Tote bei Schießerei in Bar

Johannesburg. Bei einer Schießerei in einer Bar in Soweto sind 14 Menschen getötet worden. Die Gewalttat in dem Vorort von Johannesburg habe sich in der Nacht auf Sonntag ereignet, teilte Elias Mawela von der südafrikanischen Polizei mit. Die Beamten hätten am Tatort zwölf Leichen gefunden, zwei weitere Menschen seien später ihren Verletzungen erlegen.

In Südafrika haben Morde und andere Gewaltverbrechen in diesem Jahr stark zugenommen, wie Südafrikas Polizeiminister Bheki Cele Anfang Juni mitteilte. Von Jänner bis März wurden der Polizeistatistik zufolge 6083 Menschen getötet - gut 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.