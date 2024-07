EM-Finale: Berlin rüstet sich für Edel-VIPs

Zum 51. und letzten Spiel der heurigen Fußball-Europameisterschaft werden am Sonntag (21 Uhr/live auf ServusTV) in der deutschen Hauptstadt über 100.00 Fans erwartet. Unter ihnen auch ganz schön viele Edel-VIPs

So haben sich neben der englischen Pop-Sängerin Adele, auch Ed Sheeran, Prinz William und David Beckham sowie die spanische Welt- & Europameister-Truppe von 2008/2010 rund um Iker Casillas, Andres Iniesta und Xavi Hernandez im Berliner Olympiastadion angekündigt. Spanier und Engländer versammeln sich schon am Nachmittag an den Treffpunkten an der Gedächtniskirche am Messegelände. Für die Fans, die keine der 70. 000 Eintrittskarten für das Spiel kaufen konnten, warten zum letzten Mal die Fanmeile am Brandenburger Tor und der große Fanbereich vor dem Reichstagsgebäude. Außerdem wird das Spiel auf zahlreichen Fernsehern und Leinwänden in Biergärten, Kneipen und vor Spätis gezeigt.

Adele drückte Harry Kane & Co. bereits im Halbfinale gegen Niederlande die Daumen. © Getty ×

Polizei-Großaufgebot für sicheres Endspiel

Nach einem Bericht des Senders RBB wurden in Berlin 2.335 Fernseher und Monitore zur öffentlichen Fußball-Übertragung bei der Verwertungsgesellschaft Gema in München angemeldet. Die Polizei wird mit einigen tausend Leuten im Einsatz sein, um für einen geordneten Ablauf zu sorgen. Das Olympiastadion wird vor dem Spiel noch einmal genau kontrolliert und untersucht, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dabei sind dann auch Spürhunde der Polizei, die Sprengstoff finden können. So war es vor der EM angekündigt worden.

Riesiges Fußball-Tor steht zum Verkauf

Nach dem Finale wird am Montag die Fanmeile abgebaut. Der auf der Straße des 17. Juni verlegte Kunstrasen soll auf Berliner Fußballplätzen weiterverwendet werden. Für das riesige Fußballtor, das als Dekoration am Brandenburger Tor steht und eigentlich verschrottet werden sollte, hat sich kürzlich eine neue Möglichkeit aufgetan: Es steht zum Verkauf.