Emotional: Cathy Hummels mit Botschaft an Mats

Vor genau 6 Jahren gaben sich Cathy & Mats Hummels das Ja-Wort: Dieser Tag kann nur Glück bringen!

Denn der Tag, an dem Mats sein Turnier-Comeback für den DFB feiert, ist für Familie Hummels ein ganz besonderer Tag - der 6. Hochzeitstag. Heute wird der 32-Jährige seinen Kopf jedoch wohl nur beim EURO-Kracher gegen Frankreich haben. Der Druck auf Hummels & Co. im Auftaktspiel ist riesig, Cathy Hummels setzt nochmal eine Schippe drauf! "Was ich mir (zum Hochzeitstag) wünsche? Bloß ein Sieg gegen Frankreich.. also dieser Wunsch sollte für mich ja wohl erfüllt werden können?“

Für Mats dürfte spätestens jetzt klar sein: Das schönste Hochzeitstagsgeschenk, was er seiner Cathy machen kann: Ein Sieg gegen den Weltmeister.