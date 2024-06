England ist gegen Dänemark gierig auf zweiten Sieg

England liefert sich am Donnerstag (18Uhr live auf ORF 1) mit Dänemark ein erfolgsversprechendes Match . Die "Three Lions" wollen um jeden Preis den zweiten Gruppensieg einstreichen und ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Nach dem etwas minimalistischen 1:0 gegen Serbien hofft Mitfavorit England am Donnerstag (ab 18 Uhr im Sport24-LIVETICKER) auf den zweiten Sieg in der Gruppe C der Fußball-EM gegen Dänemark, mit dem die Elf auch schon ins Achtelfinale einziehen würde. Sicher ist aber, dass die "Three Lions" um 18.00 Uhr in Frankfurt am Main auf hochmotivierte Skandinavier treffen werden. Denn die haben nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Außenseiter Slowenien dringend Bedarf, die Chancen auf ein Weiterkommen zu verbessern.

Kane muss glänzen

Englands Teamchef kann sich dabei vor allem auf seinen Zehner Jude Bellingham und auf den rechten Flügelstürmer Boukayo Saka verlassen, der die serbische Abwehr immer wieder vor Probleme stellte. Real Madrids Jungstar Bellingham schoss den Siegtreffer gegen die Serben und war auch sonst das Um und Auf in der englischen Elf. Nicht umsonst überhäuften die englischen Zeitungen den erst 20-Jährigen mit Lob, bis hin zu Vergleichen mit Muhammad Ali oder Tiger Woods.

Viel Luft nach oben hat hingegen Kapitän Harry Kane, dem nach wie vor ein Titel auf Vereins- oder Nationalmannschaftsebene fehlt. Daran änderte auch ein Wechsel von Tottenham Hotspur nach München zu den Bayern im vergangenen Sommer nichts. Kane sah gegen die Serben in der ersten Halbzeit kaum einen Ball, in der zweiten scheiterte er mit einem Kopfball am serbischen Goalie Predrag Rajkovic, der den Ball zur Latte lenkte. Sonst kam vom "Skipper" der Engländer nicht viel.

Southgate vertraut den Stars

Der Teamchef der "Three Lions", Gareth Southgate - in der Heimat ob seiner defensiven Herangehensweise praktisch immer in der Kritik -, weiß, dass es besser werden muss, wenn die Engländer wirklich um den Titel mitspielen wollen. Southgate führte auch ins Treffen, dass seine Truppe noch zusammenwachsen müsse. "Wir wissen, dass sich die Mannschaft noch finden muss. Da kann man nicht erwarten, dass wir da so durchmarschieren. Wir müssen weiter hart arbeiten", sagte der 53-Jährige.

Neben Kane hat Southgate vor allem auf der linken Seite eine Baustelle, wo Manchester Citys Phil Foden und Newcastles Kieran Trippier kaum ins Spiel fanden, sowie auf der Position des zweiten defensiven Mittelfeldspielers neben Declan Rice. Der Liverpooler Trent Alexander-Arnold erntete durchwachsene Kritiken für seinen Auftritt gegen die Serben. Für manche wirkte der gelernte Rechtsverteidiger verloren im Mittelfeld, andere wie auch Bellingham lobten ihn für seine Leistung. Southgate, dem insbesondere in Liverpool nachgesagt wird, Alexander-Arnold nicht besonders zu mögen, könnte den 25-Jährigen durchaus durch Chelseas Conor Gallagher ersetzen. Wohl erneut nicht dabei ist Manchester Uniteds Luke Shaw, der seit Februar nicht gespielt hat und deshalb erneut durch Rechtsfuß Trippier auf der linken Abwehrseite ersetzt werden dürfte.

Abrechnung mit England

Die Begegnung mit den Engländern ist für die Skandinavier, in deren Reihen zahlreiche England-Legionäre stehen, auch die Gelegenheit zur Revanche für die EM 2020, wo die Dänen im Halbfinale mit 1:2 nach Verlängerung den Kürzeren zogen. Nicht mit dabei war damals Christian Eriksen, der im Gruppenspiel gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten hatte. Just dieser Eriksen wusste beim enttäuschenden 1:1 in der ersten Runde gegen die Slowenen praktisch als einziger seines Teams zu überzeugen und erzielte den dänischen Treffer. Voraussage: Nur Manchester United-Star Eriksen in Topform wird gegen die "Three Lions" nicht reichen.

Das wissen die Dänen auch selbst und appellieren, mit Überzeugung gegen England ins Spiel zu gehen. "Wenn Zweifel beginnen sich einzuschleichen, könnte das ein wirklich langer Tag werden. Manchmal ist es wichtig, eine bestimmte Art von Selbstvertrauen zu behalten, was manche naiv und blauäugig nennen würden", sagte Innenverteidiger Jannik Vestergaard. "Wir glauben an uns. Wenn wir nicht an uns glauben, denke ich nicht, dass es jemand anderes tut."

Vestergaard, Verteidiger bei Premier League-Rückkehrer Leicester City, wird es mit Kane zu tun bekommen. "Er ist in jedem Bereich gut, und das macht es schwierig, ihm eine Stärke wegzunehmen, weil er dann einfach etwas anderes macht. In dieser Hinsicht ist es hart, gegen ihn zu spielen, aber es ist auch eine interessante Herausforderung."

Mögliche Aufstellung:

Dänemark - England

Frankfurt, 18 Uhr

Schiedsrichter: Artur Soares Dias (POR)

Dänemark: 1 Schmeichel - 2 Andersen, 6 Christensen, 3 Vestergaard - 18 Bah, 15 Nörgaard, 23 Höjbjerg, 17 Kristiansen - 10 Eriksen, 14 Damsgaard - 9 HöjlundEngland: 1 Pickford - 2 Walker, 5 Stones, 6 Guehi, 12 Trippier - 8 Alexander-Arnold, 4 Rice - 7 Saka, 10 Bellingham, 7 Foden - 9 Kane