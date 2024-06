EURO-Chance für Schweiz gegen EX-Favorit Italien

Ein Zittersieg gegen Kroatien quetschte die Italiener noch ins Achtelfinale. Für das Spiel am Samstag gegen die Schweiz müssen sie jedoch ihrer Favoritenrolle abdanken.

Nachdem der Titelverteidiger Italien ,letzten Montag mit einem 1:1 gegen Kroatien, in letzter Sekunde ins Achtelfinale gerutscht ist, müssen sie nun ihre Pechsträhne beenden um gegen die Schweizer Punkten zu können. Der bisherige EM Verlauf ist an italienischer Front geprägt von ausbaufähigen Stürmern und mehr Glück als Spiel -können.

Spalletti ändert seine Spaghetti

Eine neue Taktik muss her: das dachte sich auch der Cheftrainer der Italiener Luciano Spalletti. Bereits nach der 1:0 Niederlage gegen Spanien änderte der 65 jährige seine Strategie und setzte gegen die Kroaten auf eine Dreierkette in der Offensive, welche zu einer Fünferkette in der Defensive wurde. Wie die Squadra Azzurra gegen die Schweizer vorgehen will ist noch unklar.

Schweizer Käse auf die Eins

Das erste mal seit Jahrzehnten geht die Schweiz mit Favoritenrolle gegen Italien auf den Platz. Die Käse-Esser haben, im Gegensatz zu Spallettis Bande, bis jetzt eine souveräne EURO -Tour hinter sich. Mit viel Hoffnung, guter Vorbereitung und vielleicht auch ein wenig Träumerei wollen die Schweizer am Samstag ihrer Favoritenrolle gerecht werden und den Italiener eine Titelverteidigung unmöglich machen.