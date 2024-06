EURO-Fieber: Miss Kroatien jubelt heuer wieder in sexy Outfits

Miss Kroatien wird zumindest alle drei Gruppenspiele ihrer Mannschaft vor Ort besuchen - und verweilt im Erfolgsfall auch bis zum Finale in Deutschland.

Jetzt ist es offiziell: Ivana Knöll (26) wird auch bei der EURO 2024 die kroatische Nationalmannschaft anfeuern. Schon vor zwei Jahren begeisterte sie Stadionbesucher bei der WM in Katar mit ihren sexy Outfits. Dank TV und Social Media kann heute weltweit auf Millionen von Fans bauen.

Gruppenphase ist fixiert

Ihre Stadion-Tickets für die drei Gruppenspiele der Kroaten hat sie bereits fix. „Ich komme am 10. Juni nach Berlin. Dort spielt Kroatien am 15. Juni gegen Spanien. Vier Tage später bin ich beim Spiel gegen Albanien in Hamburg. Und dann am 24. Juni in Leipzig für die Partie gegen Italien. Ich werde alle Kroatien-Spiele verfolgen und hoffe, dass ich bis zum Finale in Deutschland bleiben werde", verriet sie in einem Interview mit der deutschen "Bild"-Zeitung.

Single ist nicht bei Only Fans

Knöll, die in Deutschland geboren wurde und als Kind nach Kroatien emigrierte, ist als Single zur EM gereist. Auf einen Aufriss legt sie es dort aber nicht an, wie sie selbst meinte. Und auch Angebote, sich für den Playboy oder Only Fans auszuziehen, schlug sie entschieden aus und stellt klar: "Das werde ich nicht machen!“

Derzeit arbeite sie als DJ, sei aber für eine Karriere als TV-Moderatorin durchaus offen.