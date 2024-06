EURO: Nationalteam-Sieg bringt ServusTV Rekord-Quoten

Erneut Rekord-Quoten für ServusTV beim Match der Österreichischen Nationalmannschaft gegen Polen

Das zweite Gruppenspiel für Marcel Sabitzer und Co. erreichte einen Marktanteil von 60 % (E12+) und 72 % (E12-49), bei im Schnitt 1,3 Mio. Zusehern. Teamchef Ralf Rangnick und seine Mannschaft setzten sich Freitagabend gegen das polnische Team rund um Kapitän Robert Lewandowski mit 3:1 durch und sind damit dem Achtelfinale einen großen Schritt näher.

ServusTV war am Freitag mit 32 % Tagesmarktanteil in der Basis und 43 % in der Zielgruppe (E12-49) erneut Marktführer. Damit verzeichnet der Privatsender innerhalb einer Woche zum zweiten Mal den stärksten Tag der Sendergeschichte. Insgesamt erreichte die gestrige Übertragung der UEFA EURO 2024 bei ServusTV über 2,9 Mio. Österreicher.

Österreich und ServusTV jubeln © ServusTV / GEPApictures ×

Bei ServusTV On erzielte das Spiel der Österreicher 700.000 Views und 21 Mio. watched Minutes und gilt damit bei der Video- und Streamingplattform bis dato als meistgestreamtes Sport-Event aller Zeiten. Insgesamt zählt der gestrige Tag mit 1,4 Mio. Video Views und 44,4 Mio. watched Minutes zum meistgestreamten Tag seit bestehen der Plattform. Das Spiel Ukraine vs Slowakei erzielte im Stream 150.000 Views, das Spiel Frankreich vs Niederlande 310.000 Views.

EURO 2024 mit Bestwerten

Seit Mitte Juni überträgt ServusTV erstmals die UEFA Euro 2024 live. Bis 14. Juli stehen insgesamt 31 Partien auf dem Plan. Darunter die beiden Halbfinal-Spiele (Di., 09.07 bzw. Mi., 10.07.), das große Finale (So., 14.07.) sowie alle Auftritte der österreichischen Nationalmannschaft. Mindestens 120 Stunden wird ServusTV live vom Fußball-Highlight des Jahres berichten. Auch das Spiel Spanien gegen Italien am vergangenen Donnerstag erreichte Top-Werte mit im Schnitt 833.000 Zuseher bei einem Marktanteil von 36 % (E12+) und 48,4 % (E12-49).

Österreichs Nationalmannschaft bekommt es am kommenden Dienstag im dritten und letzten Gruppenspiel mit der Niederlande zu tun. Im Olympiastadion von Berlin geht's um den Einzug ins Achtelfinale. ServusTV zeigt den Showdown am Dienstag live ab 16:30 Uhr.