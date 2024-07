Fan von EM-Security brutal zusammengeschlagen

Während es beim EM-Achtelfinale zwischen Portugal und Slowenien auf dem Rasen heiß herging, kam es abseits des Spielfelds zu brutalen Szenen. Wie ein Video, das von der portugiesischen Zeitung „Record“ veröffentlicht wurde, zeigt, wurde ein Fan von Ordnern zusammengeschlagen.



Der Clip wurde dabei von anderen Zuschauern aufgenommen. Man sieht, wie zwei Fans zunächst von mehreren Ordnern im Innenraum des Stadions festgehalten und dann gegen die Wand gedrückt werden. Einem Fußball-Anhänger wird dann ein Faustschlag versetzt – der Mann geht zu Boden.

???? A fan was punched and kicked by security during the Portugal vs Slovenia match. (@Record_Portugal) pic.twitter.com/dIPYLNE4O6