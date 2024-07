Supercomputer: DIESES Land holt jetzt den EM-Titel

Wer für die Daten-Analysten von Opta jetzt Top-Favorit ist.

Nach dem dramatischen österreichischen EM-Aus gegen die Türkei stehen die acht Viertelfinalisten fest. Am Freitag und Samstag stehen dann echte Kracher-Partien auf dem Programm.

Bevor die Europameisterschaft in Deutschland nun in die entscheidende Phase eintritt, haben die Datenexperten von Opta anhand der Wettquoten Leistungen der Teams berechnet, wer am 14. Juli in Berlin dem Titel feiert.

Deutschland jetzt Top-Favorit

Das Ergebnis ist dabei ein wenig überraschend: Gastgeber Deutschland wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 19,68 Prozent tatsächlich Europameister. Die Nagelsmann-Elf muss auf dem Weg zum Titel am Freitag aber erst die starken Spanier besiegen. Im Halbfinale wartet dann der Sieger aus Frankreich gegen Portugal.

© Opta Analyst ×

Dahinter liegen die stark aufspielenden Spanier, Vizeweltmeister Frankreich und die bisher enttäuschenden Engländer.

Nur Außenseiterchancen haben hingegen die Schweiz oder Österreich-Bezwinger Türkei.