So feierten die Türken-Fans am Reumannplatz

Türkische Fans feierten den Sieg gegen Österreich ausgelassen und friedlich.

Während für Österreich der EURO-Traum nach dem bitteren 1:2 im Achtelfinale geplatzt ist, geht für die Türkei der Weg weiter. Türkische Anhänger feierten den Aufstieg ins Viertelfinale am Dienstagabend ausgelassen in Favoriten.



Dort feierten laut Augenzeugen spontan bis zu 1.000 Personen im Bereich zwischen Reumannplatz und Keplerplatz den Sieg der türkischen Nationalmannschaft. Birol Kilic, Obmann der Türkischen Kulturgemeinde (TKG), der sich im Bereich zwischen Keplerplatz und Reumannplatz ein Bild von der Situation an Ort und Stelle machte, berichtete von friedlichen Siegesfeiern türkischer Anhänger "ohne gröbere Zwischenfälle".

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

Die TKG hatte die in Österreich lebenden Türkinnen und Türken bereits im Vorfeld des Fußballspiels zu "Mäßigung und Empathie" aufgerufen. "Österreich ist unsere zweite oder neue Heimat, und deshalb darf es nach dem Spiel heute Abend keine Ausschreitungen, kein inakzeptables Verhalten, keine Taten und Worte auf den Straßen, kein übertriebenes Hupen auf den Straßen geben", sagte Kilic am Vormittag in einer Aussendung.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

Teils ebenfalls kein Durchkommen mehr hatte es für Besucherinnen und Besucher entlang des Donaukanals gegeben. Bilder in den sozialen Medien zeigten dort prall gefüllte Gastgärten.