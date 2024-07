Final-Teppich: Österreich ist Rasen-Europameister

Auch wenn unsere ÖFB-Helden ihre EURO-Reise bereits beendet haben, steht Österreich trotzdem im EM-Finale! Am Sonntag (21 Uhr, live auf ServusTV) kämpfen Spanien und England nämlich auf rot-weiß-rotem Rasen aus Niederösterreich um die Fußballkrone.

Am Sonntag (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) kämpfen Spanien und England auf österreichischem Boden um den EM-Titel. Auf einem Rasen aus Niederösterreich, angebaut nahe Hohenau an der Grenze zur Slowakei. Für die in Baden bei Wien beheimatete Firma Richter-Rasen wird es bereits das dritte EM-Finale nach Wien (2008) und Kiew (2012). 2016 in Frankreich musste, das in fünfter Generation geführte Familienunternehmen mit seinem Rasen im letzten Moment die Spiele im Velodrome von Marseille und in Lille retten.

Auf Richter-Rasen jubelten ÖFB-Helden

Drei Generationen Richter-Rasen © Richter Rasen ×

Seit 2015 gehört auch das Berliner Olympiastadion zu den Kunden des Unternehmens, in den neun Jahren „überlebte“ der Rasen zweimal ein Konzert von Helene Fischer. Der Finalrasen wurde im Winter via LKW von Hohenau nach Berlin gebracht und verlegt, alles organisiert von Bianca Götz-Richter, die als Nachfolgerin ihre Vaters Alex die Firma leitet, und ihrem Gatten Philipp.Auf den Ersatzflächen wurde genug „Reserven“ gelagert, falls der Rasen ausgebessert werden muss. Dafür ist dann aber der Greenkeeper des Stadions zuständig. Nach den bisherigen fünf EM-Spielen im Olympiastadion hörte man keine einzige Klage über den Rasen, auf dem Österreich seine Siege gegen Polen und Holland feierte.