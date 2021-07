Flitzer-Alarm im packenden EURO-Finale

Auch das EURO-Finale 2020 wurde nicht von einer Flitzer-Aktion verschont - ein Fan gelang auf den Rasen des Wembley-Stadiums.

Es ist die 87. Spielminute - das EM-Finale ist an Spannung kaum zu überbieten. England ging nach einem Blitztor von ManUnited-Star Luke Shaw schon nach 117 Sekunden in Front. Italien kämpfte sich zurück und glich durch Leonardo Bonucci in der 67. Minute aus. Plötzlich war ein Aufruhr am Spielfeldrand zu bemerken. Ordner versuchten einen Flitzer vom Durchkommen abzuhalten, doch der junge Mann gelang schaffte es an der Security vorbeizukommen und raste oberrkörperfrei an den EM-Stars vorbei.

© gepa ×

© APA/AFP ×

Nach kurzer Unterbrechung und einem Sprint über das halbe Feld, konnte der Störenfried beseitigt werden. Das Spiel konnte wieder aufgenommen werden. In 90 Minuten ging kein Sieger hervor. Nun geht der Final-Kracher in die Verlängerung.

+++ Die Entscheidung im EM-Finale hier im Sport24-LIVE-Ticker +++