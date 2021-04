Fußball-Bad-Boy wird ARD-Experte bei EM

Der ARD wird ein neuer TV-Experte für die diesjährige Europameisterschaft zur Seite gestellt. Mit der Personalie sorgt man für eine echte Überraschung: niemand Geringerer als der selbst ernannte Fußball-Bad-Boy Kevin Prince Boateng. Der 34-Jährige wird für die "Sportschau“ die Spiele bei dem Turnier analysieren. Das teilte der Sender am Donnerstag mit.



Der Halbbruder von Bayern-Star Jerome Boateng läuft aktuell in der italienischen Serie B für Berlusconi-Klub Monza auf. Nach der Saison tauscht der ehemalige Nationalspieler Ghanas nun den Spielball gegen ein Mikrofon aus. Das ARD-Experten-Team wird mit Weltmeister Bastian Schweinsteiger, Olympiasiegerin Almuth Schult und Ex-Profi Thomas Broich vervollständigt.



Prince Boateng hat in seiner Karriere für viele große Klubs gespielt und alles erlebt. Jetzt steht das nächste große Kapitel in seinem Leben an.@KPBofficial #Fussball #EURO2020 #PrinceBoateng #Sportschau pic.twitter.com/cD4QiaLW6q