Fußball-EM 2028 & 2032 offiziell vergeben

UEFA macht es offiziell: Das Vereinigte Königreich und Irland haben erwartungsgemäß den Zuschlag für die Ausrichtung der Fußball-EM 2028 erhalten. Das Turnier vier Jahre später findet in Italien und der Türkei statt.

Die Vergabe galt vor der Mitteilung der UEFA bereits als reine Formsache, da sowohl für 2028 als auch für 2032 nur eine Bewerbung eingereicht wurde. Lediglich das Exekutivkomitee, das am Dienstag in Nyon tagte, musste noch zustimmen.

Ursprünglich hatten sich zwar Italien und die Türkei als Einzelkandidaten beworben, im Juli einigten sich die beiden Länder jedoch auf eine gemeinsame Bewerbung. Im Zuge dessen zog die Türkei, für die die Gastgeber-Rolle 2032 eine Premiere sein wird, auch ihre Kandidatur für die EM 2028 zurück.

"Als ich die Präsentationen heute gesehen habe, habe ich es sehr genossen. Innerhalb einer Sekunde dachte ich, dass die EM bereits angefangen hat", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

Keine EM-Party an der Anfield Road

Für das Turnier 2028 sind die zehn Spielorte bereits fix, darunter sechs in England. Neben dem Londoner Wembley-Stadion - mit einem Fassungsvermögen von 90.000 Zuschauern die größte Spielstätte - finden weitere Spiele auch im Tottenham Stadium (62.850 Zuschauer), Manchester Citys Etihad Stadium (53.400) und dem noch nicht fertiggestellten Everton Stadium in Liverpool (52.888) statt, sowie dem St. James' Park in Newcastle (52.000) und dem Villa Park in Birmingham (42.657).

Überraschend: Die Anfield Road (Liverpools Heimstadion) ist nicht dabei. Der Grund dafür ist, dass das Spielfeld nicht die vorgegebene Mindestlänge hat. Auch das Old Trafford (Heimstätte von Manchester United) steht nicht auf der Liste, weil das Stadion möglicherweise bald saniert wird und die Verfügbarkeit deshalb nicht sicher war.

Wales ist mit dem Principality Stadion in Cardiff vertreten, Schottland mit dem Glasgower Hampden Park, Irland mit dem Dublins Aviva Stadion und Nordirland mit dem Casement Park in Belfast.

Schon das Finale der EM 2021 fand im Londoner Wembleystadion statt – bei dem Turnier wurden in insgesamt elf Ländern Spiele ausgetragen. England unterlag Italien im Finale mit 6:7 nach Elferschießen. 2028 könnte das EM-Finale dann erneut in Wembley über die Bühne gehen.

2026 stehen in Italien & Türkei Austragungsorte fest

Die Spielorte der EM 2032 stehen hingegen noch nicht fest. "Die Bewerber haben 20 potenzielle Gastgeberstadien präsentiert, von denen im Oktober 2026 zehn, fünf pro Nation, noch ausgewählt werden", teilte die UEFA mit.