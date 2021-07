Dänen-Keeper bei Elfer mit Laser attackiert

Vor dem Siegtreffer von Harry Kane per Elfmeter-Nachschuss hat ein Zuschauer versucht den gegnerischen Torhüter abzulenken. Doch ohne Erfolg - Der Leicester-Schlussmann konnte den Strafstoß parieren, jedoch nur vor die Füße von Kane, der dann zum 2:1 einschob.

Der Lichtstrahl selbst ist ungewöhnlich dick und leuchtet immer wieder im Gesicht und am Hals des Dänen auf. Der Fan wurde noch nicht ausfindig gemacht, das wird aber wohl ein Nachspiel haben. Der ehemalige englische Stürmer Stan Collymore fordert sogar ein lebenslanges Stadionverbot für den Fan.

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a