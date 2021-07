Medaillen-Aufregung um England-Stars

Die englischen Stars haben die "Vize-Medaille" gleich wieder vom Hals genommen.

Der englische Fußball muss weiter leiden. Der erste EM-Titel überhaupt blieb den "Three Lions" verwehrt. Italien kührt sich zum Europameister. Nach dem Spiel war die Aufregung groß, als die Stars rund um Sterling, Grealish, Kane und Co. die Silber-Medaille sofort vom Hals gerissen haben. Eine unsportliche Geste? In den sozialen Medien werden die Spieler jedenfalls dafür verurteilt. Liverpooler-Kapitän Jordan Henderson war einer der seltenen Spieler, der seine Medaille nicht abnahm, bevor er die Bühne verließ.

Von "schlechtem Sportsgeist" und "etwas, worauf sie stolz sein sollten." ist im Netz von englischen Fans die Rede. Ein Fan auf Twitter spricht gar von "Abgehobenheit". "Die Mehrheit der englischen Spieler sind wohl total abgehoben. Wie verwöhnte Kinder nehmen sie die Silbermedaille runter. Erbärmlich!"

Immerhin sind sie das erste englische Team seit 55 Jahren, das eine Medaille gewinnt. Ein weiterer Twitter-User gibt von sich: "Was ist es mit den [England]-Spielern. Die nehmen ihre Zweitplatzierten-Medaille einfach vom Hals? Wie respektlos! Seid ein Vorbild für die Jugendlichen und zeigt etwas Demut"

