Lainer jubelt mit Gruß an Dänen-Star Eriksen

Mit Zauberfuß trifft Lainer zur Führung unserer ÖFB-Elf - den Jubel widmet der 28-Jährige dem aufgrund eines Herzstillstands kollabierten Christian Eriksen.

Schöner kann man ein Tor wohl nicht bejubeln. Nach dem gestrigen EURO-Schock um Eriksen teilt auch Torschütze Stefan Lainer seine Anteilnahme. In all der Freunde, an den kollabierten Christian Eriksen zu denken, zeigt von großer Empathie und Anteilnahme. Der ÖFB-Torschütze hielt ein Trikot hoch mit der Aufschrift "ERIKSEN STAY STRONG". Danke Stefan für diese schöne Geste!

Tragische Szenen schockieren die Sportwelt

Im gestrigen Duell zwischen Dänemark und Finnland brach Dänen-Star Eriksen plötzlich ohne jegliche Fremdeinwirkung zusammen. Schreckliche Minuten voller Ungewissheit um den Zustand des Inter-Stars brachen an. Diese TV-Bilder ließen keinen kalt - so schnell kann der Fußball in den Hintergrund rücken. Der Vorfall hinterließ auch im ÖFB-Team seine Spuren. Auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel zeigte Anteilnahme. "Auf so etwas ist man nicht vorbereitet, unsere Spieler sind sehr betroffen, es ist schwierig". Der Spieler sei mittlerweile wieder wach und bei Bewusstsein, teilte der dänische Verband mit.