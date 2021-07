ManU-Legende macht sich über England lustig

Gestern veröffentlichte Ex-Manchester United Star Patrice Evra auf Twitter ein Video, in dem er sich über die lange Titel-Misere der "Three Lions" lustig macht.

Doch der Franzose macht sich nicht nur über die Nationalmannschaft Englands lustig, sondern auch über die Kultur der Briten, in dem er mit einer Packung "Fish and Chips" hantiert. Am Ende des Videos wirft er die beliebte Speise sogar auf den Boden.

Fisch als Mikrofon

Der Franzose, im England-Trikot, singt mit voller Freude die Tüte mit dem Fisch und den Kartoffeln an: "Last time England won a tropy, dinosaurs were alive!" ("Das letzte Mal, als England einen Titel holte, lebten noch die Dinosaurier!") Eine Anspielung darauf, dass Englands letzter große Titel im Jahr 1966 war. Damals wurden die "Three Lions" rund um Kapitän Bobby Moore zum ersten und einzigen Mal Weltmeister. Seit dem müssen die Engländer auf einen WM- oder EM-Titel warten.

9 Saisonen bei ManU und West Ham

Die ganze Aktion war natürlich nur ein lustiger Scherz vom 40-Jährigen. Evra, der einen großen Teil seiner Fußballkarriere auf der Insel verbrachte, verabschiedet sich mit den Worten: "Come on Chaps, you can do this." ("Kommt Jungs, ihr schafft das") Danach klettert er über das offene Dachflächen-Fensters aus seinem Auto hinaus

Die Aktion im Video: