Maske hin, Maske her – von Mbappé erwarte ich Steigerung

Das erste Halbfinale der EURO zwischen Spanien und Frankreich verspricht am Dienstag (21 Uhr/live auf ServusTV) ein packendes Duell zu werden. Sport24-Experte Frenkie Schinkels erklärt, warum der Vize-Weltmeister am Ende jubeln wird.

Die Superstars haben es (noch) nicht geschafft, dieser EM ihren Stempel aufzudrücken. Schlag nach bei Cristiano Ronaldo, Harry Kane und Kylian Mbappé. Leute wie der 16-jährige Lamine Yamal oder Athletic-Bilbao-Juwel Nico Williams treten aus dem Schatten dieser Größen. Allerdings fürchte ich, dass sie der großen Intensität der Partien Tribut zollen.

Dieses spanische Youngster-Duo will Kylian Mbappé in die Knie zwingen. © Getty ×

Parlamentswahlen beflügeln "Le Bleus"

Ich hoffe, dass Mbappé heute der Knopf aufgeht. Maske hin, Maske her – vom neuen Real-Topstar darf man doch erwarten, dass er in einem derart wichtigen Spiel über sich hinauswächst.Gegen Spanien muss er das auch. Laut Papierform haben Rodri & Co. mit ihrer homogenen Truppe am Dienstag (ab 21 Uhr, live im Sport24-Livetivker) die besseren Chancen. Trotzdem tippe ich auf Frankreich – wegen Mbappé, wegen der Routine und mit Kalibern wie Giroud auf der Bank. Und wenn man hört, wie erleichtert Thuram & Co. über den Ausgang der Parlamentswahlen sind, dann sag ich: Vielleicht beflügelt sie das sogar.