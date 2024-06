Miss Kroatien bricht italienische Herzen

Ex-Miss-Kroatien Ivana Knöll sorgte im Internet wieder einmal für Aufsehen.

Mamma Mia! Ivana Knöll ist wohl der bekannteste Fan der kroatischen Nationalmannschaft. Mit ihren aufreizenden Outfits fällt die Ex-Miss-Kroatien in den Fan-Rängen auf wenn sie Luka Modric und Co. zujubelt. Dass sie bei der Partie gegen Italien am Montag (21 Uhr, Servus TV) ihrer Heimat-Mannschaft die Daumen drückt ist selbstverständlich. Das machte sie auch in einem Video deutlich, dass sie auf Instagram veröffentlichte.

Knöll begeht italienische Sünde

Mit diesem Instagram-Post verärgerte Knöll zahlreiche Italiener. Auf dem Video ist zu sehen wie der kroatische Edel-Fan Spaghetti in zwei Hälften zerbricht - ein Verbrechen aus italienischer Sicht. Danach posiert die kroatische Influencerin mit dem Pasta-Teller auf einem Fußballplatz und lächelt in die Kamera. Unter den Clip schrieb sie: "Es reicht! Heute Abend geht die Pasta kaputt."

Ob sie den Kroaten im Duell mit den Italienern Glück bringen kann, bleibt abzuwarten. Gegen Spanien (0:3) und Albanien (2:2) hat dies nicht funktioniert.