Netz spottet über Immobiles Wunderheilung

Italien ist bei der EM 2020 weiter auf dem Vormarsch. Die "Squadra Azzura" überzeugte auch beim 2:1-Erfolg gegen Belgien im Viertelfinale. Selbst die als Turnierfavorit gehandelten "roten Teufel" konnten ein Ausscheiden gegen die Mancini-Truppe nicht verhindern. Italo-Angreifer Ciro Immobile blieb am Freitagabend zwar torlos sorgte aber für die Aufreger-Szene des Spiels.

Kurz vor dem sehensewerten Führungstreffer der Italiener durch Nicolo Barella, ging Immobile nach einem leichten Kontakt mit Jan Vertonghen im belgischen Strafraum zu Boden.

Mit leidendem Gesicht griff sich der Stürmer von Lazio Rom an seinen Knöchel - doch dann: Urplötzlich kam die wundersame Genesung des Ciro Immobile. Sobald der 31-Jährige merkte, dass Barella traf, sprang der zuvor noch "sterbende Schwan" hoch und feierte mit seinen Teamkollegen.

Ciro Immobile recovering from injury as soon as Italy scored is a footballing miracle ... pic.twitter.com/HHUz17oTaN