ÖFB-Fans zittern um London-Tickets

Es könnte ein bitteres Achtelfinale für reisefreudige ÖFB-Fans werden. Gegen Italien wegen britischer Reisebestimmung aller Voraussicht nach ohne Anhänger aus Österreich.

Die knapp 1.800 mitgereisten österreichischen Fans haben am Montagabend in Bukarest mit den Spielern der Nationalmannschaft ausgelassen den erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase einer Fußball-EM gefeiert. Beim historischen Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) in London gegen Italien werden aber aller Voraussicht nach keine Anhänger aus Österreich vor Ort sein dürfen - auch wenn ÖFB-Teamchef Franco Foda nach Spielende noch leise Hoffnungen äußerte.

Corona-Bestimmungen verhindern wohl Reise

Grundsätzlich würden für ÖFB-Fans auch im Wembley-Stadion 1.750 Tickets zur Verfügung stehen. Großes Hindernis sind aber die Corona-Bestimmungen in Großbritannien. Dort gilt bei Einreise eine zehntägige Quarantäneverpflichtung. Zudem besteht wegen der Delta-Variante des Coronavirus auch bei der Rückreise nach Österreich derzeit noch ein Landeverbot für Flüge aus Großbritannien und ebenfalls eine Quarantäneverpflichtung.

Realistisch können also nur Auslandsösterreicher und andere Fans, die sich zumindest seit Anfang vergangener Woche in Großbritannien aufhalten, ins Stadion. "Der Österreicher, der nur für dieses Spiel auf die Insel reisen möchte, hat eigentlich keine Möglichkeit", bedauerte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold bereits am Sonntag gegenüber der APA.

Hoffnungen auf UEFA

Foda äußerte sich zu der Situation am Montagabend in seiner Pressekonferenz nach dem 1:0 gegen die Ukraine, mit dem das ÖFB-Team den Aufstieg fixiert hatte. "Leider Gottes ist es in London wahrscheinlich so, dass keine Zuschauer mitkommen dürfen aus Österreich", sagte der Deutsche. "Ich hoffe, dass die UEFA vielleicht noch eine Veränderung vornimmt, das wäre sonst sehr, sehr schade. Es wäre wunderschön, wenn Zuschauer aus Österreich mit dabei sein dürfen."

Die Entscheidung über die Einreisebestimmungen fällt allerdings nicht die Europäische Fußball-Union (UEFA), sondern die britische Regierung. In der Debatte um mögliche Quarantäne-Ausnahmen für ausländische Zuschauer bei EM-Spielen in London, wo in weiterer Folge auch die beiden Halbfinali und das Finale ausgetragen werden soll, gab es zuletzt jedoch etwas Bewegung - und leise Hoffnung.

Alle verbleibenden EM-Teilnehmerländer befinden sich in Großbritannien derzeit auf der gelben Liste ("Amber List"). Bei einer bevorstehenden Aktualisierung durch die britische Regierung könnten Länder wie Österreich, in denen die Zahl der Coronafälle stark rückläufig sind, auf die grüne Liste gesetzt werden. Dann wäre nach der Einreise auch keine Quarantäne mehr erforderlich. Für das Österreich-Spiel gegen Italien drängt die Zeit allerdings.